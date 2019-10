Sinds de start van protest in Hongkong werden 750 kinderen gearresteerd AW

11 oktober 2019

13u02

Bron: The Guardian 0 Sinds de start van de protestacties in Hongkong zijn maar liefst 2.379 demonstranten gearresteerd. En een derde daarvan is minderjarig. Dat blijkt uit cijfers die overheidsfunctionarissen deelden. De inwoners van Hongkong reageren verontwaardigd.

“De cijfers zijn schokkend en hartbrekend”, aldus overheidsfunctionaris Matthew Cheung. Van de 2.379 personen die de afgelopen maanden tijdens protestacties gearresteerd werden, waren er 750 minderjarig. Meer zelfs: 104 van hen waren niet eens 16 jaar oud.

Cheung riep ouders en leerkrachten op om jongeren te vermanen, hen te doen afzien van “illegale of gewelddadige acties”, om zo te voorkomen dat jongeren gewond raken. Of gearresteerd worden. Dat zou hun toekomst immers kunnen “vernietigen”.

Het hoge aantal gearresteerde kinderen leidde tot veel verontwaardiging in de regio. Temeer omdat begin oktober een 18-jarige gewond raakte door een politiekogel. Hij werd in zijn borst geschoten door een politieagent die met scherp schoot. De betoger raakte zwaargewond, maar verkeert buiten levensgevaar.

Onrust

In Hongkong wordt al enkele maanden gemanifesteerd voor vrijheid en democratie. De voormalige Britse kolonie Hongkong is semi-autonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Maar een groot deel van de 7 miljoen inwoners vreest dat Peking die vrijheden wil inperken.

