Sinds begin juni 45 vluchten met minstens één coronapassagier geland in Nederland

17 juli 2020

22u06

38 vluchten op Schiphol, zes in Eindhoven en één in Rotterdam. In totaal zijn er in de voorbije anderhalve maand 45 vliegtuigen geland op Nederlandse bodem waarbij minstens één passagier of werknemer met het coronavirus besmet was.

Nadat de besmettingen vastgesteld waren, werd er contactonderzoek uitgevoerd. Welke passagiers precies verwittigd werden? Dat hangt af van waar zij zaten ten opzichte van de besmette persoon en hoe vol het vliegtuig was.

“Er waren vluchten waarop we slechts één persoon benaderd hebben voor een contactonderzoek. Maar we hebben ook al contact gelegd met zeventien passagiers, dat was het andere uiterste”, zegt de Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

Het is niet duidelijk uit welke landen of gebieden de vluchten kwamen of hoeveel personen er in totaal besmet waren. De medepassagiers kregen de raad om zich ook te laten testen of twee weken in quarantaine te gaan.