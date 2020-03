Sinds 26 december verdwenen peutertje Evelyn Mae dood gevonden , mama (18) en oma opgepakt mvdb

07 maart 2020

14u43

Bron: Fox News - AP 0 De politie in het Amerikaanse Blountville (Tennessee) heeft vrijdag het lichaam van een vijftien maand oud peutertje gevonden. Evelyn Mae Boswell werd op tweede kerstdag voor het laatst levend gezien, maar is pas op 19 februari als vermist opgegeven. Agenten namen haar achttienjarige mama Megan een kleine week later in hechtenis.

Ook Megans moeder Angela en diens vriend zitten vast. De kinderbescherming van de staat Tennessee gaf de baby als vermist op nadat Megan tegenstrijdige verklaringen had afgelegd.



Ethan Perry, de jonge papa van de baby, zou het kindje opvangen, verklaarde ze eerst nog. Deze is als militair gestationeerd in de staat Louisiana, maar wist van niets. Megan verklaarde daarna dat het kindje werd opgevangen door haar moeder Angela en diens partner. Ook dit koppel veranderde meermaals hun verklaring, wat leidde tot hun arrestatie.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Het lichaam van de peuter zou zijn teruggevonden op een terrein dat eigendom is van een bekende van Angela. De autoriteiten stuurden na de vermissing een Amber Alert uit waarna een massale zoekactie op gang kwam.

Over de doodsoorzaak en het tijdstip van het overlijden is nog niets bekend. Een autopsie moet meer klaarheid brengen.