Simulatie moet uitsluitsel geven over toedracht van rampzalige brand in Duitse dierentuin Caspar Naber

03 januari 2020

23u27

Bron: AD 1 Twee dagen na de allesverwoestende brand in het apenverblijf heeft de dierentuin van Krefeld zijn deuren vandaag weer geopend voor het publiek. Dat werd op ruime afstand gehouden van de plek waar naast een reeks kleinere apensoorten ook een complete orang-oetanfamilie, twee gorilla's en een chimpansee in de vuurzee bleven. Het politieonderzoek spitst zich intussen toe op de vraag of wensballonnen de brand kunnen hebben veroorzaakt.

Drie verdachten - een 60-jarige moeder en twee volwassen dochters - verklaarden tegenover de politie dat ze tijdens de jaarwisseling vijf wensballons lieten opstijgen. Een ervan zou al brandend op het dak van het apenverblijf zijn terechtgekomen. Simulatie moet nu uitwijzen of het mogelijk is dat de plexiglazen dak- en raambekleding daardoor in brand vloog en hoe snel dat dan gaat, melden Duitse media. Een deskundige is volgens hen al begonnen met het nabootsen van de exacte omstandigheden van de brand.

De recherche onderzoekt intussen de bouwdossiers van het apenverblijf. Dat werd na hagelschade aan het glazen dak uitgerust met plexiglazen bekleding. De speurders willen nu controleren of het materiaal op de juiste wijze werd geïnstalleerd.

Ramptoeristen

De dierentuin was vandaag voor het eerst weer open voor het publiek. Honderden bezoekers plaatsten ter nagedachtenis aan de omgekomen mensapen bij de ingang kaarsjes, knuffels, berichtjes, bloemen en zelfs foto's van hun lievelingsdieren. De wijde omgeving rond het volledig uitgebrande apenverblijf was afgezet. “We kunnen ons voorstellen dat velen van jullie het gebouw willen bezoeken om afscheid te nemen van de omgekomen apen maar we vrezen ook voor ramptoeristen en vragen daarom om begrip voor deze maatregel’’, schreef de directie op Facebook.

Ze laat weten ‘diep geraakt’ te zijn door de vele blijken van medeleven. kaarsen, knuffels, boodschappen en bloemen voor de dierentuin achtergelaten. “We ontvangen via alle kanalen ook een groot aantal warme en nuttige reacties die ons veel kracht geven. Daarnaast krijgen we ook veel vragen en kritiek. We zullen alle berichten zo snel mogelijk beantwoorden.’’

Op de website van de Krefelder Zoo staan bankrekeningnummers waarop mensen die de dierentuin een warm hart toedragen een financiële bijdrage kunnen storten. Hoeveel donaties er al binnenkwamen, is niet bekend.

Naast apen kwamen bij de brand ook knaagdieren, fruitvleermuizen en vogels om het leven. In totaal gaat het om meer dan 30 dieren.