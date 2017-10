Silvio Berlusconi verdachte in maffia-onderzoek HA

14u46

Bron: Belga 1 Photo News Het parket van Firenze heeft een nieuw onderzoek geopend naar Silvio Berlusconi. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij misdaden die de maffia pleegde in het begin van de jaren 1990. Dat bevestigt Niccolo Ghedini, de advocaat van de gewezen Italiaanse regeringsleider.

Volgens Italiaanse media werd het onderzoek geopend naar aanleiding van afluisteroperaties die de politie in 2016 uitvoerde in een gevangenis waar maffiabaas Giuseppe Graviano was opgesloten. Hij praatte met een andere gevangene en leek Berlusconi te betrekken in aanslagen.



In 1993 werden drie aanslagen in Firenze (5 doden), Rome (geen slachtoffers) en Milaan (5 doden) toegeschreven aan de maffia, die daarmee de regering zou hebben willen destabiliseren na de aanhouding van maffiabaas Toto Riina en de versterking van de wetgeving tegen de maffia.



De opdrachtgevers van de aanslagen werden nooit geïdentificeerd, maar de namen van Silvio Berlusconi en zijn vroegere medewerker en vriend Marcello Dell'Utri werden al genoemd in twee verschillende onderzoeken in Firenze naar deze aanslagen, die allebei geseponeerd werden.

