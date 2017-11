Silvio Berlusconi opnieuw voor de rechter wegens omkoping getuigen EB

22u18

Bron: Belga 0 AP De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi moet opnieuw voor de rechter verschijnen wegens corruptie, zo melden diverse kranten. Il Cavaliere wordt ervan beschuldigd verschillende getuigen te hebben omgekocht in het kader van zijn proces in 2013 over betaalde seks met een minderjarige. De zaak komt in februari voor in het Toscaanse Siena.

De gewezen premier werd in juni 2013 in eerste aanleg veroordeeld tot zeven jaar gevangenis en een levenslang verbod op een openbaar ambt en vervolgens in beroep weer vrijgesproken. De 77-jarige Berlusconi werd ervan beschuldigd dat hij bij de wilde "bunga bunga"-feestjes in zijn villa seks met een minderjarige prostituee zou gehad hebben, maar het hof oordeelde uiteindelijk dat niets bewijst dat hij op de hoogte was van de leeftijd van de jonge vrouw.

Pianist

In de nasleep van de Rubygate-affaire wordt Berlusconi er door het parket van Milaan van beschuldigd verschillende getuigen van de "bunga bunga"-feestjes te hebben omgekocht. Een van die getuigen is een pianist uit Siena, Danilo Mariani, die de feestjes bij de ex-premier thuis muzikaal opluisterde. Berlusconi zou hem maandelijks 3.000 euro betalen. In een andere zaak, die in januari in Milaan van start gaat, staat Berlusconi met nog twintig anderen terecht om dezelfde redenen.

De rechtszaken zijn een streep door de rekening van de ex-premier, die heel graag zou terugkeren naar de politieke strijdtoneel.