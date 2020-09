Silvio Berlusconi opgenomen in ziekenhuis als gevolg van coronabesmetting HR

04 september 2020

09u10

Bron: Belga 0 Italië De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi is in een ziekenhuis opgenomen als gevolg van zijn coronabesmetting. Zijn toestand is volgens de Corriere della Sera iets ernstiger geworden. Maar niet zo ernstig dat hij op de intensive care ligt, aldus de krant.

Een parlementariër van zijn partij Forza Italia heeft gezegd dat Berlusconi donderdagavond is opgenomen in een hospitaal in Milaan. De 83-jarige ex-premier heeft een goede nacht gehad en het gaat hem volgens haar goed.



Afgelopen woensdag werd het virus bij Berlusconi vastgesteld. De Europarlementariër zou het hebben opgelopen op Sardinië. Zijn 30-jarige vriendin Marta Farcina is ook besmet, net als twee van de vijf kinderen van de voormalige eerste minister.

