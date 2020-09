Silvio Berlusconi (83) test positief op coronavirus KVE

02 september 2020

18u53

Bron: The Guardian, ANP 18 Silvio Berlusconi is besmet geraakt met het coronavirus. Een test heeft dat uitgewezen, zei een woordvoerder van de voormalige Italiaanse premier. De mediatycoon, tevens voorman van de politieke partij Forza Italia, is 83 jaar.

Berlusconi blijft voorlopig in afzondering in zijn huis in Arcore, in de buurt van Milaan, maar werkt gewoon door. Hij zal onder meer partijgenoten steunen bij de campagne voor regionale verkiezingen later deze maand.