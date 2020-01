Sikh-vrouw cancelt eerste trip naar India in 10 jaar om 1.000 gratis maaltijden per dag voor slachtoffers bosbranden Australië te maken IB

Bron: sbs.com.au, Facebook 0 Een Indiase vrouw was haar eerste reis terug naar India sinds tien jaar aan het plannen, toen rond de jaarwisseling de bosbranden in de Australische regio East Gippsland losbarstten. Sinds oudejaarsavond heeft ze al duizenden maaltijden voor de slachtoffers gekookt én haar familiebezoek afgezegd. “Mijn grote familie hier heeft me nodig”, zegt ze.

De 35-jarige Sukhwinder Kaur uit Melbourne was van plan om naar India te gaan om haar zus te bezoeken, die na een beroerte in coma ligt. Het zou de eerste keer in tien jaar zijn dat de vrouw terug naar India zou gaan. Maar alles liep anders, toen de bosbrandencrisis ook de Australische staat Victoria bereikte en duizenden mensen vast kwamen te zitten in de regio East Gippsland.

“Ik wilde naar India gaan om mijn oudere zus te bezoeken die in coma ligt, nadat ze een beroerte had gekregen”, vertelt Kaur aan de plaatselijke media. “Maar toen gebeurde dit en besefte ik dat mijn eerste plicht bij de gemeenschap hier ligt, waar ik al zo lang woon. Als ik de mensen hier had verlaten in deze moeilijke tijd, dan kan ik mezelf geen goed mens noemen. Dit is ook mijn familie en ik heb een verantwoordelijkheid naar hen toe”, zegt de vrouw. “Ik kan mijn familie niet in de steek laten wanneer ze lijden.”

Kaur zegt blij te zijn dat ze als chef-kok haar steentje kan bijdragen. Ze heeft vrij genomen van haar job bij de Australische post en kampeert al sinds 30 december in een kamertje naast de keuken in Bairnsdale waar ze met een klein team vrijwilligers sinds oudejaarsdag zo’n duizend maaltijden per dag klaarmaakt voor de hongerige gemeenschap. “Veel mensen geven ons complimenten over het eten, zeggen dat het heerlijk was. Ik ben dankbaar dat God mij de kans gegeven heeft om de gemeenschap te dienen. Ik vind het ook heel fijn dat er geen voedsel verspild wordt en dat alles wordt gebruikt.”

Kaur werkt als vrijwilliger voor de organisatie Sikh Volunteers Australië, die vanuit Melbourne opereert. Directeur Manpreet Singh prijst Kaur om haar werk. “Haar zorgzame en onbaatzuchtige diensten en haar bescheiden natuur zijn een inspiratie voor iedereen. Sukhwinder is een groot voorbeeld, niet alleen voor de andere vrijwilligers maar ook voor de gemeenschap.”

De bosbranden in Australië hebben al aan 24 mensen en zeker een half miljard dieren het leven gekost. Meer dan vijf miljoen hectaren land zijn in vlammen opgegaan en al zeker 1.800 huizen zijn door het vuur verwoest.

