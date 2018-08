Sienna (4) loopt dodelijke infectie op bij passen nieuwe schoentjes en nu waarschuwt haar mama andere ouders KVDS

29 augustus 2018

18u13

Bron: Daily Mirror 0 Een Britse moeder maant ouders aan tot voorzichtigheid als ze van plan zijn om schoenen te kopen voor hun kroost met het nieuwe schooljaar in aantocht. Toen Jodie Thomas (26) haar dochter Sienna (4) meenam naar een schoenenwinkel, liep ze daar immers een levensgevaarlijke infectie op.

Het meisje uit Wales werd zwaar ziek de dag nadat ze haar blote voetjes in een aantal nieuwe schoentjes had geschoven. Ze huilde van de pijn aan haar voet en daarop nam haar moeder haar mee naar de dokter. Die ontdekte dat het om een levensgevaarlijke sepsis of bloedvergiftiging ging. En ze zou die opgelopen hebben in de schoenenwinkel.

Sandalen

Het meisje droeg sandalen toen ze met haar mama ging shoppen in Cardiff. “Normaal gezien draagt ze sokjes, maar het was warm die dag en we hadden ze uitgelaten”, gaat de moeder van drie uit Aberfan verder. “De schoentjes die ze mooi vond, waren al aangetrokken door andere meisjes en het was door de bacteriën die daarop zaten, dat ze de infectie opliep volgens de arts.”





De dokter gebruikte een pen om aan te duiden tot waar de infectie op haar voet zich had verspreid. “De volgende dag was die al helemaal tot op haar beentje uitgewaaierd en had ze hevige koorts. Ik reed onmiddellijk met haar naar het ziekenhuis, want ze schudde en beefde. Het was vreselijk om mijn kleine meisje zo te zien. Ze vreesden even dat ze zouden moeten opereren.” (lees hieronder verder)

Sienna lag uiteindelijk vijf dagen aan een infuus, terwijl ze antibiotica kreeg en haar voet gedraineerd werd. Haar moeder zat de hele tijd aan haar bed te waken. Intussen mocht het meisje weer naar huis, maar ze wordt nog altijd goed opgevolgd.

“Ik was geschokt toen de artsen me zeiden dat de infectie van het passen van nieuwe schoenen kwam”, vertelt haar mama nog. “Ik heb me echt zorgen gemaakt.”

Sokken

Ze waarschuwt nu andere ouders dat ze hun kinderen altijd sokken moeten aandoen als ze schoenen passen. En dat je voor de zekerheid best een reservepaar meeneemt. “Ik wist wel dat je een schimmel kon oplopen in een schoenenzaak, maar sepsis?”, zegt ze. “Je weet natuurlijk nooit wie er al met zijn of haar voeten in passchoenen gezeten heeft.” (lees hieronder verder)

Dokter Ron Daniels – een internationale autoriteit op het vlak van sepsis – beaamt de ernst van de zaak. “Sepsis kan overal toeslaan en niemand is er immuun voor”, zegt hij. Hij vermoedt dat de huid van Sienna’s voet al beschadigd was voor ze de infectie kreeg, door een schaafwonde of een insectenbeet. “Als er tekenen zijn van een ontsteking, laat je er best een arts naar kijken. Vraag of het sepsis kan zijn. Een beter bewustzijn zou elk jaar duizenden levens kunnen redden.”