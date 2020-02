Siciliaanse politie rekent drie maffiosi van beruchte clan in ADN

18 februari 2020

12u31

De Italiaanse politie heeft verschillende leden van een Siciliaanse maffia-clan kunnen oppakken. Bij een razzia in Palermo werden drie broers van de Scotto-familie ingerekend.

Een van de drie, Gaetano Scotto, wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op rechter Paolo Borsellino in 1992. Hij heeft al een tijd in de cel gezeten, maar de speurders zijn er zeker van dat hij daarna herbegonnen is. Zo zou hij de hand hebben in de moord op een politieman en zijn vrouw in augustus 1989 in Carini. Hij heeft dat steeds ontkend.



Ook Pietro en Francesco Paolo Scotto werden opgepakt. Pietro Scotto had eerst levenslang gekregen voor de moordaanslag op rechter Borsellino, maar werd in 1999 in beroep vrijgesproken omdat een getuige à charge zijn verhaal gewijzigd had en vervolgens als ongeloofwaardig werd bestempeld.