Siberische tijger valt verzorgster aan

Bron: vtmnieuws.be 0

Een Siberische tijger heeft gisteren een verzorgster aangevallen in een dierentuin in het Russische Kaliningrad. Bezoekers konden het leven van de vrouw redden door de tijger af te leiden en voorwerpen naar het dier te gooien. De verzorgster kon ontsnappen en kwam er vanaf zonder levensbedreigende verwondingen.

OPGELET: De beelden hieronder kunnen schokkend overkomen.

De verzorgster kwam de kooi van de tijger binnen om het dier te voeden. Waarom het dier op dat moment nog aanwezig was, is onduidelijk. De tijger viel de vrouw aan en duwde haar op de grond. De dierentuin was op het moment van het incident open en vol bezoekers.

De omstaanders probeerden de vrouw te redden door het dier weg te jagen. Ze riepen zo luid mogelijk en wierpen stenen en vuilnisbakken naar de tijger. Uiteindelijk liet het beest de verzorgster los en kon de vrouw vluchten. Ze kon een afgesloten ruimte bereiken, waarna ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

De vrouw verkeerde in shock en had meerdere verwondingen. Volgens het ziekenhuis is haar toestand stabiel en er is geen bedreiging voor haar leven. Ze werkte al twintig jaar in de dierentuin en had veel ervaring.

Volgens de dierentuin vertoonde de 16-jarige tijger nooit eerder agressief gedrag. Het dier leeft nu in afzondering en zou erg gestresseerd zijn door het incident.