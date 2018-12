Shutdown VS tenminste nog tot weekend TT

27 december 2018

22u53

Bron: ANP 0 De 'shutdown' van de Amerikaanse overheid duurt tenminste nog tot dit weekend. Beide kamers van het Amerikaanse Congres werden vandaag voor enkele minuten bijeengeroepen, maar ondernamen geen stappen om de gedeeltelijke sluiting van de federale overheid te beëindigen.

De Senaat en het Huis van Afgevaardigden deden op de zesde dag van de shutdown niets om de financiering te herstellen voor de ongeveer 20 procent van de overheid die is getroffen. De shutdown zal naar verwachting minstens tot het weekend voortduren en waarschijnlijk zelfs tot in januari, aldus analisten.

De Amerikaanse overheid zit gedeeltelijk 'op slot' nu het Congres en het Witte Huis geen overeenstemming konden bereiken over een nieuwe staatsbegroting.



De onderhandelingen over de nieuwe begroting lopen al een tijd stroef. De Amerikaanse president Donald Trump wil miljarden dollars vrijmaken voor de bouw van de grensmuur. Dat voornemen kan niet op goedkeuring rekenen van de Democraten in Washington.

