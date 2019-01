Shutdown VS is gunstig voor hackers

11 januari 2019

Bron: Belga

Hackers en cybercriminelen wrijven zich in hun handen nu de Amerikaanse overheid deels platligt. Tientallen TLS-certificaten, die worden gebruikt om websites van de overheid te beveiligen, zijn door de shutdown verlopen. Dat heeft beveiliger Netcraft ontdekt. Er is niemand om de certificaten te verlengen, want door de shutdown zitten honderden ambtenaren die over cyberbeveiliging gaan, zonder salaris thuis.