Shutdown overheid VS langste ooit kv

12 januari 2019

04u21

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump kan een bijzonder record op zijn naam schrijven: onder zijn bewind kennen de Verenigde Staten de langste 'shutdown' ooit. De sluiting van alle niet-noodzakelijke overheidsdiensten gaat vandaag haar 22ste dag in. Daarmee passeert deze shutdown de tot nu toe langste in de geschiedenis, rond de jaarwisseling van 1995-1996 onder Bill Clinton.

Trump weigerde op 21 december een voorlopige begrotingswet te tekenen, omdat daarin niet de door hem gewenste 5,7 miljard dollar voor een grensmuur voorkomt. De Democraten weigeren in te stemmen met dat bedrag.

Circa 380.000 medewerkers van negen departementen zijn naar huis gestuurd en worden niet betaald. Nog eens 420.000 ambtenaren werken bij diensten die het werk niet mogen neerleggen, zoals de douane of de post. Zij moeten onbetaald doorwerken, hoewel ze dat salaris alsnog krijgen als de shutdown is afgewend.





Trump dreigt vanwege de politieke crisis de noodtoestand af te kondigen. Amerikaanse presidenten deden dat in het verleden wel eerder, maar dan na natuurrampen. Niet eerder gebruikte een president de noodmaatregel om zijn politieke zin af te dwingen.