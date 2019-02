Shutdown leidt tot hogere werkloosheid in de VS KVE

01 februari 2019

15u39

Bron: Belga 0 De werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten is in januari licht gestegen door de 'shutdown'. Het deels stilliggen van de Amerikaanse federale overheid had anderzijds wel geen impact op de aanwervingen. De jobcreatie was sterk in januari, zo blijkt vandaag uit cijfers van het ministerie van Werk.

De werkloosheidsgraad steeg met 0,1 punt tot 4 procent, het hoogste niveau in zeven maanden. De stijging is een gevolg van het lang uitblijven van een akkoord tussen Democraten en Republikeinen, waardoor er een gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheidsdiensten was gedurende 35 dagen. Duizenden ambtenaren verzeilden hierdoor in de werkloosheidscijfers, zegt het ministerie. Het aantal tijdelijk werklozen steeg met 175.000, onder wie vele federale ambtenaren.

Anderzijds telde januari 304.000 nieuwe banen, goed voor de meeste aanwervingen in een jaar tijd. Het jobcijfer voor december werd fors opgewaardeerd, van 220.000 naar 312.000. Analisten hadden enerzijds maar op 160.000 aanwervingen gerekend, maar gingen wel uit van 3,9 procent werkloosheid.