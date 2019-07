Shoppende ouders vergeten baby in snikhete auto: jongetje vecht voor z’n leven HAA

08 juli 2019

20u26

Bron: RTL, France 3 51 Een Franse baby van een jaar oud is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat zijn ouders hem in de auto vergeten waren. Het jongetje zat meer dan twee uur vast in het voertuig terwijl het buiten meer dan 30 graden was.

De ouders waren het kind vergeten mee in huis te nemen nadat ze gisteren boodschappen hadden gedaan. Meer dan twee uur lang zat het jongetje opgesloten in de snikhete wagen die voor het huis van het koppel in Gaubertin, in het Franse departement Loiret, geparkeerd stond. Het kind werd uiteindelijk door zijn grootouders aangetroffen, toen die een bezoek aan het gezin wilden brengen.

De baby werd met ernstige uitdrogingsverschijnselen naar een ziekenhuis in Orléans gebracht. Hij verkeert in levensgevaar, bevestigt het parket van de Franse stad. De ouders van de jongen werden opgepakt, maar na twee uur opnieuw vrijgelaten zodat ze hun doodzieke kind zouden kunnen bijstaan, melden Franse media. Het parket van Orléans is een onderzoek gestart.

