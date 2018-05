Sherpagids beklimt Mount Everest voor de 22ste keer (een record!) bvb

16 mei 2018

13u50

Bron: The Guardian 1 De Nepalees Kami Rita (48) heeft de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest, voor de 22ste keer beklommen. En met succes! Hij had, samen met twee andere gidsen, het record van 21 succesvolle beklimmingen op hun naam staan. Maar nu is hij de enige recordhouder.

Kami Rita heeft vanochtend de top bereikt samen met een andere gids en een groep buitenlandse bergbeklimmers. "Hij is al bezig aan de afdaling tot een basiskamp dat lager gelegen ligt. Daar zal hij normaal deze middag aankomen", aldus Gyanendra Shrestha, een overheidsambtenaar die momenteel in dat kamp heeft postgevat.

Enige recordhouder

Het vorige record, 21 beklimmingen, van de 8.848 meter hoge berg stond op naam van de 48-jarige man en twee andere gidsen. Die andere twee zijn allebei ook Sherpagidsen, maar houden zich niet meer bezig met de top van de Mount Everest te bereiken. Apa (58) stopte ermee in 2011 en is verhuisd naar Utah. Phurba Tashi (47) ging op 'pensioen' in 2013, maar organiseert nog wel excursies op de Mount Everest. Aangezien zij gestopt zijn, zag Kami Rita zijn kans om het record alleen op zijn naam te zetten.

Bergbeklimmen zit in de familie

Zijn vader was een van de eerste professionele gidsen van Nepal en zijn broer heeft de Mount Everest ook al 17 keer beklommen. Het merendeel van zijn mannelijke familieleden heeft de top minstens 1 keer bereikt. Kami Rita beklom de hoogste berg te wereld voor de eerste keer toen hij 24 jaar was. Sindsdien maakte hij die tocht bijna jaarlijks.

Andere hoge bergtoppen

Kami Rita is niet alleen gefascineerd door de Mount Everest. Hij beklimt ook andere hoge bergen in de regio. Zo staan bijvoorbeeld de K2 (8.611 meter), de Cho Oyu (8.201 meter), de Manaslu (8.163 meter) en de Lhotse (8.516 meter) ook al op zijn lijstje. In de herfst gidst hij in Nepal andere bergbeklimmers die iets minder hoge bergen willen beklimmen.

Goed weer

Er wordt verwacht dat tientallen klimmers vandaag de top zullen bereiken door het mooie weer op de Mount Everest. Eerder deze week werd de weg naar de top geopend door de Sherpa's. Deze maand zijn meer dan 340 buitenlandse klimmers van plan om de top van 's werelds hoogste berg met succes te kunnen bereiken.