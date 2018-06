Sheriff Texas misbruikt migrantenkindje (4) en bedreigt moeder met deportatie kv

18 juni 2018

21u08

Bron: BBC, CBS 0 In Texas is een hulpsheriff zondag gearresteerd omdat hij een vierjarig meisje meermaals zou misbruikt hebben. De man bedreigde de moeder van het kind, een vrouw uit Guatemala, met deportatie als ze naar de autoriteiten zou stappen om het misbruik aan te geven.

De 47-jarige Jose Nunez wordt ervan verdacht het meisje de voorbije maanden meermaals misbruikt te hebben. “De details van de zaak zijn eerlijk gezegd hartverschreurend, verontrustend, walgelijk en maken je woest tegelijkertijd”, deelde sheriff Javier Salazar vandaag mee tijdens een persconferentie.

De moeder van het kind is een vrouw zonder papieren uit Guatemala. Nunez zei haar dat ze het land zou uitgezet worden als ze de autoriteiten zou vertellen over het misbruik. In de nacht van zaterdag op zondag zou het kindje haar moeder om hulp geroepen hebben, waarop de vrouw naar de brandweer stapte om aangifte te doen van de zaak.

Nunez werd met betaald administratief verlof gestuurd in afwachting van het onderzoek. Salazar deelde mee dat Nunez “het niet waardig was om deel uit te maken van dit agentschap” en beloofde om hem onmiddellijk “als een kanker” te verwijderen uit het politiekorps.

“Het kleine meisje is nu veilig en we werken verder aan de zaak”, deelde Salazar mee. Zijn kantoor vervult nu alle formaliteiten om de moeder van het kind te behandelen als een getuige en een “beschermde status te geven in afwachting van de uitkomst van deze zaak”. De vrouw kan op die manier legaal in de VS blijven tijdens het proces.