Sheriff deelt gruwelijke details om speculatie te stoppen rond jonge vrouw die vermoord werd door haar honden ADN

21u11

Bron: The Washington Post 0 Bethany Stephens Facebook Bethany Stephens (22) met een van haar honden, eerder dit jaar. Het was een gruwelijk zicht toen agenten vorige week donderdag in een bos in Virginia het zwaar verminkte lichaam van de 22-jarige Bethany Stephens aantroffen . De jonge vrouw werd volgens de politie het slachtoffer van haar eigen honden. Omdat velen maar niet kunnen geloven dat Bethany werd vermoord door haar eigen dieren en paniek heerst rond een loslopende moordenaar, is de lokale hoofdsheriff nu overgegaan tot het delen van lugubere details uit het dossier.

Het was de vader van Bethany die de lichamelijke resten van zijn dochter die ochtend had gevonden in een bosrijk gebied, een kleine kilometer van een weg in het landelijke Goochland in de staat Virginia, schrijft The Washington Post. De 22-jarige vrouw was al een dag vermist nadat ze niet was teruggekeerd van een wandeling met haar twee pitbulls. Haar ongeruste papa besloot haar te gaan zoeken in een gebied waar ze geregeld met de viervoeters ging wandelen. Plots stootte hij op de twee honden, naast wat hij aanzag voor een dierlijk kadaver.

"Tot zijn grote horror ontdekte hij dat dit niet het geval was", legde Goochland County Sheriff Jim Agnew vrijdag aan Amerikaanse media uit. "Juffrouw Stephens had verschrikkelijke verwondingen." Het was duidelijk dat de jonge vrouw al enige tijd overleden was. Volgens de onderzoekers wijst alles erop dat het slachtoffer – klein van gestalte met 1 meter 54 - "verscheurd werd door haar twee grote gevlekte pitbulls". Zo vonden ze onder meer specifieke afweerwonden op haar handen en armen die aantoonden dat de honden haar hadden aangevallen.

“Het was een vreselijk zicht”, zuchtte Agnew. “In de 40 jaar dat ik bij de politie werk, heb ik nog nooit zoiets gezien. Ik hoop dat ik het ook nooit meer zal zien." Agenten en medewerkers van de dierenbescherming slaagden er na een uur in om de honden te verdoven. “We brachten veel tijd door op de plaats delict en maakten enkele observaties die we, uit respect voor de familie, niet zullen vrijgeven”, liet hij zich nog ontvallen.

Geruchten

Daar kwam maandagmiddag - vier dagen nadat de vader van Bethany zijn dochter had gevonden - verandering in, omdat Goochland in rep en roer staat door de lugubere zaak. Een jong meisje dat verscheurd wordt door haar eigen honden tijdens een wandelingetje, het kan er bij velen niet in. Het politiebureau wordt overspoeld met telefoontjes, e-mails, bedreigingen en valse verhalen dat Stephens werd vermoord door iemand of iets anders en dat de honden haar probeerden te beschermen. Er heerst ook paniek rond een mogelijke seriemoordenaar op vrije voeten. Volgens Agnew is de desinformatie, vooral op sociale media, erg groot en bemoeilijkt dit het onderzoek. Daarom besloot hij maandag op een persconferentie alsnog enkele akelige details te delen in de hoop de geruchtenmolen te stoppen. Dit met toestemming van de familie van Bethany, die vertrouwen heeft in de bevindingen van de onderzoekers.

Bethany Stephens Facebook

Details

“Nadat we het lichaam van Bethany Stephens hadden ontdekt, bewaakt door haar twee honden, begonnen we te praten over hoe we de dieren zouden vangen”, zo ving sheriff Agnew aan op het persmoment. Toen de aanwezigen zich omdraaiden, zagen ze dat de pitbulls dichter naar het lichaam waren geslopen. “Ik, en vier hulpsheriffs, zagen...", waarop Agnew even pauzeerde en slikte, "... de honden de ribbenkast van het lichaam opeten.”

“Dat gezegde zijnde”, vervolgde de sheriff, “we doen nog verschillende forensische onderzoeken en ondervragen verschillende personen. Maar uit het bewijs dat we hebben, kloppen versies van een moord door iemand of iets anders niet.”

Zo blijkt uit hun onderzoek dat Bethany eerst door de honden werd aangevallen in haar keel en gezicht. "Het lijkt erop dat ze naar de grond werd getrokken, het bewustzijn verloor en werd verscheurd door de honden." Bijtmarkeringen op haar lichaam, alsook op haar schedel, zijn consistent met hondenbeten. Als ze zou zijn aangevallen door een groter dier, zoals een beer, zouden de beten haar schedel hebben doorboord. Er is niets dat op moord wijst. “Ze werd niet geslagen, niet neergestoken, niet gewurgd, niet neergeschoten. Niets van dat", aldus onderzoeker Shawn Whitlock. Niets wijst op seksueel geweld.

Waarom

Maar waarom hebben deze honden, die volgens vrienden van Bethany Stephens een sterke band met haar hadden, hun baasje gedood? Sheriff Agnew moet het antwoord op dat vraagstuk schuldig blijven. “Ik denk niet dat er een manier is waarop we daar een definitief antwoord op kunnen formuleren.” Vriendin Barbara Norris begrijpt er niets van. “Ze heeft ze opgevoed sinds ze pups waren”, verklaarde zij aan WRIC. “Ze zouden haar nooit aanvallen.”

Agent Mike Blackwood heeft wel een theorie. Uit het onderzoek blijkt dat Bethany elders woonde en dat ze de honden bij haar vader had gelaten. De dieren, die voordien vooral binnenhuisdieren waren, zaten nu in een kennel buiten met weinig menselijk contact buiten de bezoekjes van Bethany zo’n 5 keer per week. “Ik probeer maar een beetje achtergrond te schetsen. Misschien werden ze een beetje afstandelijker van hun eigenaar naar het einde toe”, stelde hij.

Zaterdag werden de honden geëuthanaseerd, met toestemming van de familie. “Ik denk dat dit in het belang van onze gemeenschap en de publieke veiligheid het beste is”, liet sheriff Agnew verstaan. “Als een hond menselijk vlees heeft geproefd, is het niet langer veilig om die hond in de buurt van mensen te hebben.”

BREAKING: Dogs that @goochland Sheriff’s office says mauled Bethany Stephens to death euthanized Saturday. Family gave permission. Presser at 4pm. @CBS6 pic.twitter.com/QqZH6poCVC Laura French(@ lfrenchnews) link