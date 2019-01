Shelly werd uitgelachen omdat ze in bikini op strand verscheen, nu slaat ze terug met vlijmscherpe boodschap Sven Van Malderen

19 januari 2019

21u19

Bron: News.com.au 0 Een dagje strand is voor een Nieuw-Zeelandse vrouw uitgedraaid op een teleurstelling van jewelste. Toen Shelly Proebstel op Maunganui Beach in bikini wilde gaan zonnen, werd ze door enkele kerels uitgelachen omwille van haar corpulente lichaam. De onverwachte confrontatie greep haar zodanig aan dat ze op Facebook een vlijmscherpe brief schreef. Die werd inmiddels al duizenden keren gedeeld.

“Jullie wezen me na en lachten met mij toen ik mijn sarong (een wikkelrok die om het hele lichaam gedragen kan worden; nvdr) uitdeed”, begint Proebstel. “Mijn boodschap voor jullie is een duidelijke ‘fuck you’. Het is vanwege eikels zoals jullie dat mensen zich onzeker voelen over hun lichaam. Jullie zorgen ervoor dat vrouwen geen bikini, korte jurk of topjes meer durven dragen.”

“Door dit soort gedrag gedrag zijn er mensen die zich uithongeren om toch maar dat modellenlijntje te kunnen krijgen. Sommigen dragen het hele jaar door lange mouwen, want ze zijn te bang om hun armen te tonen. Of ze worden anorectisch of obees en beginnen zichzelf te verminken. Zo kan ik nog wel even doorgaan.”

“Natuurlijk zijn jullie niet voor de volle honderd procent verantwoordelijk, maar jullie dragen wel deels schuld. Als deze situatie zich nog eens voordoet, hoop ik dat jullie zullen stilstaan bij het leed dat jullie kunnen veroorzaken. Niet iedereen staat even sterk in zijn schoenen.”

“Heb ook fractie van seconde getwijfeld”

“Ik ga er niet om liegen: er was een fractie van een seconde waarin ik dacht om ook opnieuw kleren aan te trekken”, gaat Shelly verder. “Maar toen schoot me de levensles te binnen die ik als ervaringsdeskundige geleerd heb. Ik hield mijn hoofd recht, stak mijn buik uit en droeg die bikini met trots.”

“Ouders, leer jullie kinderen dat er een heel spectrum aan knappe lichamen bestaat. Leer hen niet te staren als op straat iemand met een dikkere buik passeert, kijk in de plaats daarvan naar het gezicht en de ogen van die persoon. Wees vriendelijk voor elke mens, hoe die er ook uitziet. Beoordeel enkel de binnenkant. Maak van jullie kinderen rolmodellen, zodat binnen vijf, tien of twintig jaar niemand meer hoeft uitgelachen te worden op een strand.”

“Train drie keer per week en volg danslessen”

Proebstel werd overspoeld door positieve reacties, maar hier en daar klonk ook de boodschap dat ze dik zijn niet mag verheerlijken. “Ik hoef mezelf niet te verantwoorden, maar ik wil toch even benadrukken dat ik zelf fit en gezond ben”, reageerde ze. “Ik train drie keer per week intensief, volg danslessen en doe aan yoga. Daarnaast doe ik mee aan loopevenementen, ga ik met mijn hond wandelen en zwem ik ook. In het weekend ga ik soms zes kilometer wandelen voor mijn plezier.”

“Ik steek ook veel tijd in het bereiden van gezonde en voedzame maaltijden. Ik ben veel fitter dan een heleboel slanke mensen. Mijn overgewicht heeft niets te maken met slechte levenskeuzes die ik zou maken.”

“Kan verschil maken voor één iemand”

“Een van de reacties luidde dat iemand alleen maar dik wordt als hij met hamburgers van McDonald’s in de zetel blijft zitten. Nog nooit gehoord van puberteit, menopauze, medicatie, slechte genen, een traag metabolisme, nier- of leverproblemen, allergieën,...? Er zijn zoveel redenen voor gewichtstoename te bedenken, slechte voeding en een gebrek aan beweging zijn heus niet de enige factoren.”

“Versta me niet verkeerd: ik wil kinderen zeker niet inpeperen dat het oké is om dik te zijn. Veroordeel gewoon niemand op zijn/haar uiterlijk, dat is de kern van mijn betoog. Ik zal nooit iedereen kunnen overtuigen, maar ik kan wel het verschil maken voor één iemand. En daar is het me om te doen.”