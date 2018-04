Shelby weegt 54 kilogram en nog vindt haar vriend dat ze moet afvallen. Twitter is meedogenloos KVDS

04 april 2018

07u00 0 “Dump hem en koop een hond.” Het is maar een van de commentaren die de Amerikaanse Shelby Johnson kreeg van andere Twittergebruikers toen ze een conversatie deelde die ze eerder met haar vriend had gehad. Daarin zei hij haar dat ze “een bierbuik aan het krijgen was”. De vrouw weegt nochtans maar 54 kilogram. Amper iets meer dan toen ze hem leerde kennen 2 maanden ervoor.

“Ben ik aan het overreageren als ik me hierdoor gekwetst voel? Ik begrijp niet waarom iemand die zegt dat hij me graag ziet, zoiets kan zeggen.” Dat postte Shelby op Twitter bij enkele screenshots van het gesprek dat ze met haar vriend had gehad. Daarin had ze hem geschreven dat ze zich onzeker voelde omdat ze inderdaad een klein beetje was bijgekomen zoals hij gesuggereerd had. En dat ze niet wist hoe hij wilde dat ze eruit zag. (lees hieronder verder)

I am 120 pounds. I have been for about 5 months.

My partner said this to me. Am I overreacting for feeling hurt by this? I’m at a loss and just can’t even comprehend how someone who claims to love me can say this. pic.twitter.com/JpOrtkSZ4h shelbs(@ babyyygucci) link

“Zoals op alle foto’s op je Instagramaccount in de periode voor we elkaar ontmoetten”, klonk het. “Zo heb ik je leren kennen. Wat me het meeste stoort, is dat je buik verder uitsteekt dan die van mij en dat is raar.” Als de vrouw ontredderd antwoordt dat ze amper 2 kilogram is bijgekomen sindsdien, krijgt ze meteen een antwoord: “Ja, het is niet dat ik je nog niet gezegd heb dat je aan het bijkomen bent en moet vermageren.”

Als Shelby hem vraagt of hij haar nu minder aantrekkelijk vindt, krijgt ze weer niet het antwoord dat ze hoopte. “Ik denk het niet, maar het zal zeker komen als je zo doorgaat. Ik heb het al opgemerkt, maar ik heb er nog geen afkeer van. Je bent absoluut een bierbuik aan het krijgen, lieverd.”

Reactie

De reactie van Twitter was duidelijk: dump hem. Dat was te lezen tussen de duizenden berichten die de jonge vrouw kreeg om haar een hart onder de riem te steken. “Je moet hem laten gaan. Je hebt duidelijk een gezond gewicht”, klonk het onder meer. En: “Dump hem en koop een hond.” (lees hieronder verder)

Shelby – die op de middelbare school maar tussen 36 en 40 kilogram woog en er niet in slaagde bij te komen tot ze twintiger was – was nochtans blij met haar gewicht. “Toen ik eindelijk een beetje bijkwam, voelde ik me gelukkiger en gezonder dan ooit. Ik heb er hard voor moeten werken.”

Raad

Ze nam de raad van Twitter dan ook ter harte en gaf haar vriend de bons. “We zijn uit elkaar”, schreef ze zondag op Twitter. “Hij was heel ongelukkig en voelde zich beroerd. Zeker nadat hij hoorde dat mijn tweet viraal was gegaan. Hij heeft me gezegd dat hij dit als een leermoment ziet om een beter mens te worden. Hier ben ik dus, single en vrij.”