Shayna (27) schoot haar vriend in het gezicht toen hij haar wou verlaten. Bij nieuw proces krijgt ze deksel op de neus KVDS

30 augustus 2018

08u55

Bron: Fox19, Cincinnati.com, Daily Mail 5 Een Amerikaanse vrouw die drie jaar geleden veroordeeld werd tot 40 jaar cel voor de moord op haar vriend en een nieuw proces kreeg omdat er een procedurefout was gemaakt, heeft het deksel op de neus gekregen. Studente Shayna Hubers (27) schoot advocaat Ryan Poston (29) in 2012 in het gezicht toen ze te weten kwam dat hij haar zou dumpen voor toenmalig Miss Ohio Audrey Bolte. Tijdens het proces werden videobeelden getoond uit de ondervragingsruimte van de politie die lieten zien hoe ze net na de feiten ronddanste en “ik heb het gedaan” zong, toen ze op een rechercheur aan het wachten was.

De feiten gebeurden op de avond van 12 oktober 2012. Poston – met wie Hubers al anderhalf jaar een flikkerlichtrelatie onderhield – had toen een date met Miss Ohio 2012 Audrey Bolte, maar daagde niet op voor de afspraak. Later die avond werd hij gevonden in zijn penthouse. Hij had zes kogels in zijn lichaam: in zijn voorhoofd, torso en rug. De dader bleek Hubers, die meteen na de schietpartij het noodnummer belde en zei: “Mevrouw, ik heb mijn vriendje gedood.”

Zelfverdediging

Zelf pleitte de jonge vrouw uit Kentucky dat ze had gehandeld uit zelfverdediging. Poston zou haar geduwd en tegen meubels gegooid hebben voor ze het eerste schot afvuurde.





De twee hadden elkaar via Facebook leren kennen en gingen voor het eerst op date in april 2011. Tijdens haar proces vertelde ze hoe ze op dat moment al schrok van zijn directheid en hoe fysiek hij kon zijn. “Ik herinner me dat ik vond dat hij een sterke persoonlijkheid had. Ik was bang voor hem. Ik had het gevoel dat ik moest doen wat hij me opdroeg”, klonk het. (lees hieronder verder)

Ze zou die eerste avond een taxi gebeld hebben vanop het toilet van de bar waar ze afgesproken hadden om weg te komen. Toch bleven ze daten en als ze gedronken hadden, kwam het vaak tot ruwe seks. Toen Hubers op zeker moment een niet nader genoemde ‘seksuele daad’ weigerde, zou dat het begin van het einde geweest zijn. “Ik voelde me vernederd”, zei ze daarover.

Mond

Het kwam steeds vaker tot ruzies en die konden hoog oplopen. Zo zou Poston haar uit het raam van zijn flat gegooid hebben in april 2012 en zou hij de deur verscheidene keren hebben dichtgeslagen tegen haar lichaam toen ze weer binnen probeerde te komen. Hij zou ook haar tas en sleutels naar haar hebben gegooid. Zelf liet ze zich echter ook niet onbetuigd, zo gaf ze toe. “Ik sloeg hem op zeker moment in zijn gezicht, vlakbij zijn mond. Daarop volgde geduw en getrek.” (lees hieronder verder)

Een maand voor de feiten probeerden ze het weer goed te maken, maar volgens Hubers stelde Poston voorwaarden die hun relatie drastisch zouden veranderen. “Hij wilde dat ik zijn geheime vriendin zou zijn en dat ik 25 procent minder zou praten. Hij vond altijd dat ik te veel praatte”, verklaarde ze. “Ik moest een hobby zoeken en ook instemmen met triootjes.”

Tijdens haar proces kwamen echter al snel barsten in haar verhaal. Drie van haar celgenoten getuigden dat ze tegen hen had opgeschept over de ‘neusoperatie’ die ze Poston gegeven had en “die hij altijd al had gewild” en over de gemene lach die ze daarbij had laten horen. Volgens hen toonde ze geen enkele spijt.

Telefoongesprek

Een van hen vertelde ook dat ze een telefoongesprek had gehoord van Hubers met haar moeder en hoe ze daarin had gezegd dat de familie van Poston “rijk genoeg” was “om een nieuwe zoon te kopen”. “Tijdens haar telefoontjes met haar moeder huilde ze en zong ze en zei ze dat er ergere misdaden waren dan moord”, aldus een andere celgenote. (lees hieronder verder)

Die getuigenissen kwamen overeen met wat Hubers zelf tegen de politie had gezegd net na de feiten. “Hij is erg ijdel”, vertelde ze tijdens haar ondervraging. “Een van de laatste leuke gesprekken die we hadden, ging over het feit dat hij zijn neus wilde laten opereren.”

Ze vroeg de rechercheur naar het leven achter de tralies en of ze haar telefoon mee mocht nemen. “Ik weet niet of er nog iemand met mij zal willen trouwen als ze weten dat ik mijn vriendje gedood heb uit zelfverdediging”, klonk het.

Bewakingsbeelden

Bewakingsbeelden van de ondervragingsruimte toonden daarnaast hoe ze zong en danste toen de speurder de kamer even verlaten had en onder meer zei: ‘Ik heb hem gedood, ik heb hem gedood’ en ‘Ja, ik heb het gedaan. Ik kan niet geloven dat ik dat gedaan heb.’ (lees hieronder verder)

Carissa Carlisle – de stiefnicht van Poston – schetste een grimmig beeld van de relatie. Volgens haar probeerde haar neef de relatie verscheidene keren te beëindigen. Hij zou Carlisle zelfs gevraagd hebben om Hubers uit te leggen wat de reden daarvoor was. “Maar ze luisterde gewoon niet. Integendeel, ze stal vaak mijn telefoon om hem te kunnen contacteren.”

Honderden berichten

Bill Birkenhauer – de politiechef van Highland Heights – vertelde dat Hubers ook inlogde op het Facebookaccount van Poston om vrouwen te blokkeren. Ze zou de man ook gebombardeerd hebben met honderden berichten voor elk berichtje dat hij haar stuurde als ze weer eens uit elkaar waren gegaan. En die kwamen ook vaak via de telefoon van vriendinnen. (lees hieronder verder)

Volgens de openbare aanklager doodde de vrouw haar vriend in koelen bloede omdat ze boos was dat hij haar gedumpt had. En de jury besloot deze week het Openbaar Ministerie te volgen.

In 2015 was Hubers al eens tot 40 jaar cel veroordeeld voor de moord, maar ze kreeg een tweede proces omdat een van de juryleden ooit veroordeeld bleek te zijn, iets wat niet mag in Kentucky. Ze hoopte deze keer op een betere uitkomst, maar kwam bedrogen uit. De jury vond haar niet alleen opnieuw schuldig aan moord, ze suggereerde nu ook een levenslange celstraf. (lees hieronder verder)

De vader van het slachtoffer – Jay Poston – verklaarde tevreden te zijn met de uitspraak. “We leven hier al zes jaar mee. Ons leven stond de hele tijd stil. Het belangrijkste wat we wilden, was gerechtigheid voor Ryan en dat hebben we vandaag gekregen.”

Hij vertelde ook over hoe moeilijk het leven was zonder zijn zoon. “Het vraagt al mijn kracht om ’s morgens uit bed te komen”, klonk het. “Ik heb waarschijnlijk nog wel 35 of 40 jaar te leven, maar het zal zonder mijn zoon zijn. Die vrouw heeft mijn leven gestolen. Het is nu zo leeg.” (lees hieronder verder)

De moeder van Hubers – Sharon – kon op geen medelijden rekenen voor haar dochter. Ze voerde aan dat haar enige kind mentaal ziek was en nooit eerder veroordeeld was. Ze smeekte de jury om een tweede kans, maar tevergeefs. “Ze heeft nochtans nog zo veel te geven. Ik ben alleen. Ze is de enige met wie ik kan praten. Haar leven is ook gestolen. Haar familie rouwt ook.”