Shayna (27) in nieuw proces over 'neuscorrectiemoord' op haar partner: "Relatie in het slop nadat ik seksdaad weigerde" Joeri Vlemings

23 augustus 2018

14u37

Bron: Cincinnati Enquirer 0 Shayna Hubers (nu 27) uit Kentucky schoot in 2012 haar 29-jarige vriend Ryan Poston bij hem thuis een kogel in het gezicht. "De neuscorrectie die hij altijd al wou", klonk het toen sarcastisch. Ze werd in 2015 veroordeeld tot 40 jaar cel, maar kreeg een nieuw proces. Daarin getuigde ze gisteren over haar slechte (seksuele) relatie met de vermoorde advocaat.

Hubers herhaalde dat ze zes jaar geleden uit zelfverdediging handelde. Ze kreeg de kans om opnieuw te getuigen, omdat haar veroordeling van 23 april 2015 nietig verklaard werd in augustus 2016. Een van de juryleden op haar proces bleek zelf ooit veroordeeld te zijn geweest, vandaar.

De Amerikaanse had Ryan Poston, een advocaat uit Fort Mitchell bij Cincinnati (Kentucky), voor het eerst ontmoet in een café in Lexington op 8 april 2011, de dag dat Hubers 20 werd. Ze had naar eigen zeggen meteen de indruk dat hij een "sterke persoonlijkheid" had. "Ik was bang van hem. Ik had het gevoel dat ik moest doen wat hij mij opdroeg." Ze voelde zich ongemakkelijk bij hem toen hij al meteen naar haar ontblote bil greep onder tafel.

Het kwam toch tot een knipperlichtrelatie, die maar 1,5 jaar duurde, tot aan zijn dood in de herfst van 2012. Volgens Hubers was Poston gewelddadig. Zo had hij haar eens buitengesmeten op het terras en toen ze weer naar binnen probeerde te komen, zou hij herhaaldelijk de deur tegen haar lichaam geslagen hebben. Ze moest zich op de achtergrond houden en "25 procent minder babbelen". En: "Hij wou ook dat ik triootjes zou doen met andere meisjes".

Nog over haar seksleven vertelde Hubers dat Poston het er moeilijk mee had dat zij bij hem niet kon klaarkomen. Poston vroeg naar haar seksuele verleden en Hubers vertelde hem dat ze als kind misbruikt werd. Daar bleef hij volgens Hubers "ongevoelig" bij. In 2012 ging het helemaal mis op seksgebied. Poston wou haar iets laten doen wat zij niet wou. Dat veranderde alles, beweerde Hubers gisteren.

Vandaag zal Shayna Hubers vragen moeten beantwoorden over wat er precies op 12 oktober 2012 gebeurd is. Poston had die dag een date met Miss Ohio en Hubers zou haar vriend uit jaloezie vermoord hebben met zes kogels, waarvan een in zijn gezicht. Ze was rond 18 uur naar het appartement van Poston gegaan. Tara Filliater, die daar op dat moment aanwezig was, hoorde Hubers binnenkomen en praten met een collega. "Ze was boos en zei dat ze hem zou afmaken", getuigde Filliater dinsdag.

Wordt vervolgd.

Shayna Hubers takes the stand in her murder retrial https://t.co/juzTxfRPrt pic.twitter.com/TPbLghcKmw FOX19(@ FOX19) link