Shanghai zit tsjokvol: 25 miljoen inwoners is de limiet SI

15u05

Bron: ANP 0 afp Shangai China's grootste stad Shanghai kan nauwelijks nieuwe inwoners meer kwijt. De stad heeft bepaald dat met 25 miljoen inwoners de limiet is bereikt. Dat aantal wordt verwacht in 2035.

Shanghai is de grootste stad ter wereld en kent een aparte status in China. De bestuursraad van Shanghai heeft een masterplan 2017-2035 opgesteld om de uitbreiding te beteugelen en controleren. De rijksoverheid heeft zijn instemming aan het plan verleend. Behalve controle van het aantal inwoners worden ook de uiterste stadsgrenzen 'bewaakt'. De stad is 3.200 vierkante kilometer groot.

Shanghai is hét zakencentrum van grootmacht China. Hij lijdt onder meer aan ernstige milieuvervuiling, verkeerschaos en een tekort aan gemeentelijke diensten voor onderwijs en gezondheidszorg, schrijft The Guardian.

175 jaar geleden was Shanghai nog een dorp met wat visserij en textielindustrie. Vanaf het midden van de negentiende eeuw groeide het dorp uit tot wereldstad. De stad aan de Chinese oostkust heeft onder meer de grootste haven ter wereld.