Shana (19) kreeg boete omdat ze tot vijf keer toe klacht indiende tegen ex voor stalking. Even later was ze dood KVDS

11 april 2019

22u29

Drie Britse agenten riskeren sancties omdat ze de klachten van een 19-jarig meisje niet voldoende onderzochten. Shana Grice ging vijf keer langs omdat haar ex haar stalkte, maar het enige resultaat was een boete "omdat ze kostbare politietijd verspilde". Niet veel later was ze dood.

Shana had Michael Lane (29) leren kennen op het werk in 2015 in Brighton (ten zuiden van Londen) en in de zomer van dat jaar begonnen ze te daten. Al snel werd echter duidelijk dat Lane een erg controlerend karakter had. En daar was Shana niet mee gediend.

Slaapkamer

In februari 2016 trok ze een eerste keer naar de politie om een klacht in te dienen wegens stalking. Lane had toen haar wagen beschadigd en in de maanden die daarop volgden, keerde ze nog vier keer terug nadat hij haar gevolgd was en aangevallen had, nadat hij met een gestolen sleutel haar huis en daarna haar slaapkamer binnen was gedrongen en zwaar had staan ademen terwijl zij zich onder de dekens verborg en ook een keer nadat ze op een dag tot zeven keer toe door een onbekend nummer was gebeld en alleen gehijg had gehoord toen ze opnam.





Lane kreeg te horen dat hij Shana met rust moest laten, maar het was uiteindelijk Shana die een boete kreeg “omdat ze met al haar klachten kostbare politietijd verspilde”.





Op 23 augustus 2016 besloot het meisje terug te keren naar haar vorige vriend, Ashley Cooke (24). Lane kon daar niet mee om en raakte nog meer geobsedeerd door haar. (lees hieronder verder)

Twee dagen later ging het compleet fout. Op de ochtend van 25 augustus 2016 gaf Shana haar nieuwe vriend een kus en een knuffel toen hij om 7 uur naar zijn werk vertrok. Ze zwaaide hem uit en dat zou de laatste keer zijn dat Ashley haar in leven zag.

Toen ze niet opdaagde op haar werk, werd de politie verwittigd. Die ging bij Shana langs en vond haar in haar slaapkamer. Ze was de keel doorgesneden en lag met haar gezicht naar beneden op bed. In haar kamer hing rook. De moordenaar had geprobeerd om brand te stichten.

Tracker

Het onderzoek leidde al snel naar Michael Lane. De politie had op de wagen van Shana een tracker gevonden en tijdens een huiszoeking bij de man werd een lege verpakking gevonden van zo’n toestel én een aankoopbon. Hij gaf uiteindelijk toe dat hij de tracker had geplaatst en hem om de 10 dagen ging opladen. Als het donker was sloop hij naar de wagen, demonteerde hij de tracker en nam hij die mee naar huis om hem op te laden. Later keerde hij dan terug om hem terug te plaatsen. (lees hieronder verder)

Lane werd uiteindelijk schuldig bevonden aan de moord op Shana en kreeg in maart 2017 levenslang. Later bleek dat nog 13 andere vrouwen hem hadden aangeklaagd voor stalking. Het proces deed echter ook vragen rijzen bij de manier waarop de politie de zaak had behandeld. Er volgde een onderzoek van het Independent Office for Police Conduct (IOPC) – het Britse Comité P – en dat maakte gisteren zijn bevindingen bekend.

Twee agenten zullen zich volgende maand voor de rechter moeten verantwoorden en riskeren een sanctie. Een derde agent zal zich intern moeten verantwoorden en zes anderen kregen al extra opleidingen om soortgelijke problemen in de toekomst te vermijden.

Actie

Volgens het rapport zou de politie van Sussex intussen verbeteringen hebben aangebracht aan de manier waarop ze omgaat met stalking, maar er zou ook nog flink wat werk op de plank liggen. Het korps krijgt drie maanden om actie te ondernemen. (lees hieronder verder)

“We hebben misschien niet alles gedaan wat we konden om de dood van Shana te voorkomen”, gaf adjunct-chef Nick May van de politie van Sussex toe in een verklaring. “We zijn intussen wel bij de familie van Shana langs geweest om onze verontschuldigingen aan te bieden.”

De ouders van Shana vinden dat de politie ondanks haar inspanningen geen felicitaties verdient. “Onze dochter was bezorgd en ging naar de politie”, zeggen ze. “In plaats van haar te beschermen, behandelden ze haar als een crimineel. Zij heeft de prijs betaald voor het gebrek aan training van de politie, het gebrek aan interesse en het gebrek aan bezorgdheid om haar leven. Het is niet meer dan normaal dat er maatregelen genomen worden. Maar voor Shana komt het te laat.”