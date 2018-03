Shaggy hekelt Trump in geweldige cover van 'It Wasn't Me'

16 maart 2018

Talkshowhost James Corden krijgt zijn sterren altijd zo ver om de gekste dingen te doen. Zo kon hij niemand minder dan Shaggy overtuigen om een Trump-versie van 'It Wasn't Me' te brengen, inclusief blonde pruik. En het resultaat is gewoon geweldig.