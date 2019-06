Sfeer in Hongkong wordt grimmiger: honderden demonstranten omsingelen politiebureau Manifestanten blokkeren grote verkeersader vlakbij parlement TT

21 juni 2019

06u53

Bron: Belga 0 In Hongkong hebben honderden manifestanten een belangrijke verkeersader geblokkeerd in de buurt van het parlement. Honderden demonstranten omsingelden vanochtend het hoofdkantoor van de politie. De actievoerders, waarvan velen volledig in het zwart gekleed, eisen het ontslag van regeringsleider Carrie Lam. De menigte scandeert onder andere antiregeringsslogans.

De politie heeft de demonstranten gevraagd om op een rustige manier naar huis te gaan, omdat hun aanwezigheid “een negatief effect zou hebben op de directe hulpverlening”, zo meldt CNN.

De actie komt er na verschillende, historische, manifestaties die werden georganiseerd in een reactie op de omstreden uitleveringswet die het mogelijk zou maken verdachten van misdrijven uit te leveren aan China. Lam schortte de wet zaterdag wel op, maar de manifestanten willen dat ze ontslag neemt en dat de wet definitief wordt ingetrokken. Lam bood op een persconferentie haar excuses aan voor haar beleid ten aanzien van de omstreden uitleveringswet. Dinsdag verscheen ze voor de camera’s.

Ze verklaarde dat ze “persoonlijk veel verantwoordelijkheid draagt voor de controverses, conflicten en angsten in de samenleving” en bood haar verontschuldigingen aan. Maar de 62-jarige Lam stapt hoe dan ook niet op en wil een kans om verder te regeren.

Hongkong was een Britse kolonie en is in 1997 teruggegeven aan China en heeft sindsdien een autonome status met een eigen rechtssysteem. Veel inwoners zien China als buitenland.

Ze vrezen dat uitlevering van verdachten aan China het eigen rechtssysteem zal ondermijnen. De verdachten zouden in de Volksrepubliek niet op een eerlijk proces kunnen rekenen.

