Sexting met minderjarig meisje komt Anthony Weiner op 21 maanden cel te staan LB

Bron: The Independent 0 REUTERS Anthony Weiner in 2013, toen hij kandidaat was om burgemeester van New York te worden. Rechts zijn vrouw Huma Abedin. De topmedewerkster van Hillary Clinton heeft de scheiding aangevraagd. Voormalig parlementslid voor de staat New York Anthony Weiner (53) is tot 21 maanden cel veroordeeld voor zijn jongste sextingschandaal. Weiner pleitte schuldig voor het sturen van obsceen materiaal naar een minderjarige. Volgens de aanklagers overtrad hij de wet toen hij via Skype en Snapchat ongeoorloofd contact had met een 15-jarig meisje. Zo vroeg hij haar zich te ontkleden en zichzelf te betasten.

Weiner stuurde seksueel getinte berichten met zijn telefoon naar het vijftienjarig meisje uit de staat North Carolina. De rechter beval een huilende Weiner zich op 6 november aan te bieden om zijn celstraf aan te vatten. Weiner hoopte dat hij een voorwaardelijke straf zou krijgen en geen effectieve celstraf. De aanklagers hadden een straf van 21 tot 27 maanden gevorderd.



De advocaat van Weiner pleitte tevergeefs voor een voorwaardelijke straf voor zijn cliënt. Weiner zou namelijk "lijden aan een oncontroleerbare ziekte" en zou geen opsluiting maar therapie behoeven. "Ik heb een aandoening, maar ik heb geen verschoning", zei Weiner in mei. Weiner (53) had voorafgaand aan het vonnis een afspraak met de rechtbank gemaakt dat hij niet in beroep zou gaan als zijn straf korter zou zijn dan 27 maanden.

De celstraf is een nieuw dieptepunt in de opmerkelijke persoonlijke en politieke neergang van de politicus. Als lid van het Congres verwierf Weiner bekendheid als een bevlogen spreker. Zijn carrière en zijn huwelijk liggen intussen aan diggelen. Zijn vrouw Huma Abedin, een topmedewerkster van Hillary Clinton, kondigde na het jongste sextingschandaal van haar man aan dat ze de scheiding aanvraagt.

Abedin eist het volledige hoederecht over hun zoon. De 41-jarige vrouw schreef wel nog een brief waarin ze de rechter om genade smeekte en vroeg dat zijn vonnis hun zoon niet zou schaden.