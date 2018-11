Sessions neemt op vraag van Trump ontslag als minister van Justitie Redactie

07 november 2018

20u58

Bron: AFP, Reuters 2 Amerikaans minister van Justitie Jeff Sessions (71) heeft op vraag van president Trump zijn ontslag ingediend.

Sessions’ ontslag volgt na niet aflatende kritiek van Trump over het onderzoek naar de rol van Rusland in de presidentscampagne van 2016. “Op uw vraag, dien ik mijn ontslag in”, schrijft Sessions in zijn ontslagbrief aan Trump.



President Donald Trump kondigde het ontslag aan op Twitter. Zijn vertrek komt niet geheel onverwacht. Nooit eerder in de recente geschiedenis heeft een president zo frequent en hard in het openbaar uitgehaald naar een regeringslid.



Sessions wordt voorlopig vervangen door Matthew Whitaker. Een opvolger wordt in de komende dagen bekendgemaakt.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Russische inmenging

Sessions was een van de eerste Congresleden die Trumps presidentscampagne steunde in 2015. Hun relatie kwam echter onder druk te staan door het onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingen. De minister trok zich begin vorig jaar terug uit het FBI-onderzoek, om elke schijn van partijdigheid te voorkomen. Trump zei toen dat hij Sessions nooit zou hebben aangesteld als hij dat had geweten.



Zijn ontslag volgde amper een uur na een persconferentie waar Trump werd gevraagd naar de toekomst van Sessions en adjunct-minister van Justitie Rod Rosenstein. De president ontweek de vraag. “Ik zou daar liever op een ander moment op antwoorden”, zei Trump.

#BREAKING US attorney general Jeff Sessions says he is resigning at Trump's request pic.twitter.com/4aY3d5bY83 AFP news agency(@ AFP) link

Trump zei al maanden dat hij zijn minister wou ontslaan, maar volgens Republikeinse functionarissen zou dat negatieve gevolgen hebben voor de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen. Amper een dag na die verkiezingen, waarbij de Republikeinen hun meerderheid behielden in de Senaat, maar niet in het Huis van Afgevaardigden, volgt nu zijn ontslag.

Rosenstein zou nu een logische opvolger zijn voor Sessions, maar Trump heeft ook al in het openbaar naar hem uitgehaald. Rosenstein houdt immers toezicht op het onderzoek van Robert Mueller naar de Russische connecties.

Stempel

Sessions laat een krachtige stempel achter op het departement Justitie. Hij schroefde enkele van de voornaamste beleidslijnen van voormalig president Barack Obama terug. Zo moedigde hij federale aanklagers aan de zwaarst mogelijke straffen te eisen tegen criminele verdachten en adviseerde hij Trump om de bescherming van zo’n 700.000 jonge immigranten die als kind illegaal naar de VS waren gekomen terug te draaien.