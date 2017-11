Sessions herinnert zich nu toch omstreden vergadering over Russische connecties Redactie

Amerikaans minister van Justitie Jeff Sessions kan zich nu toch een vergadering herinneren waarin een campagnemedewerker zou hebben gesproken over zijn Russische connecties. De bewindsman verklaarde tegenover een commissie van het Huis van Afgevaardigden dat hem niet in detail bijstaat wat destijds is gezegd.

De bijeenkomst uit maart 2016 ligt weer onder een vergrootglas omdat de minister eerder verklaarde dat hij niet op de hoogte was van contacten tussen campagnemedewerkers en de Russen. Later bleek dat adviseur George Papadopoulos tijdens de bijeenkomst zei dat hij via zijn contacten kon helpen bij het regelen van een ontmoeting tussen president Poetin en Donald Trump.

Bij die bijeenkomst was destijds ook Sessions aanwezig. Hij zou Papadopoulos naar verluidt hebben teruggefloten. "Ik meen dat ik hem duidelijk wilde maken dat hij niet gemachtigd was om de campagne te vertegenwoordigen ten overstaan van de Russische regering", zei Sessions.

"Nooit gelogen"

De minister benadrukte nooit te hebben gelogen tegen het Congres over contacten tussen de Russen en campagnemedewerkers. "Ik werp de beschuldigingen dat ik ooit onder ede heb gelogen verre van mij", stelde hij.

Sessions ging vandaag ook in op een verklaring van een andere oud-campagnemedewerker, Carter Page. Hij erkende eerder in juli 2016 naar Moskou te zijn gereisd. Page sprak daar Russische functionarissen, maar deed dat naar eigen zeggen niet namens de Trump-campagne.

Page zou Sessions terloops hebben verteld over zijn geplande Ruslandreis, maar de minister zei zich daar niets van te kunnen herinneren. Hij benadrukte de verklaring van Page niet tegen te spreken.