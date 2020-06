Servische president dringt aan op hervatting dialoog met Kosovo jv

26 juni 2020

19u58

Bron: DPA/BELGA 0 Ondanks de inbeschuldigingstelling van de Kosovaarse president Hashim Thaci wil de Servische president Aleksandar Vucic de gesprekken over een normalisering van de relaties met Kosovo hervatten. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een interview met nieuwssite Politico na zijn gesprekken met de Europese leiders in Brussel.

"We moeten het proces van dialoog hervatten met wie eender wie het Albanese kamp zal kiezen als zijn vertegenwoordiger", zo verklaarde Vucic, die vrijdag in Brussel met Europees president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak. "Het moet doorgaan. Wat gaat er anders gebeuren? Wat zou het perspectief van een hele regio zijn?"

De dialoog tussen Servië en Kosovo over een normalisering van hun relaties ligt al sinds eind 2018 op apegapen. De Europese Unie hoopt de gesprekken volgende maand nieuw leven in te blazen.

Woensdag beschuldigden procureurs bij het speciale tribunaal voor Kosovo in Den Haag president Thaci echter van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in het conflict van eind jaren 90 tegen Servië. Thaci en premier Avdullah Hoti zegden prompt af voor topoverleg in Washington op zaterdag.

Vucic en Hoti passeerden de voorbije dagen wel in Brussel. Vucic is ook bereid met Thaci te praten indien de Kosovaarse president deel zou uitmaken van de delegatie. "Ik kan steeds zeggen dat ik niet ga praten met iemand die wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden, maar ik kies de Albanese leiders niet. Dat is aan hun volk", zei hij aan Politico. Ook de Europese Unie liet verstaan dat het aan de Albanezen is om hun vertegenwoordigers in de dialoog aan te duiden.

Kosovo riep in 2008 unilateraal zijn onafhankelijkheid uit. Servië heeft de onafhankelijkheid van zijn vroegere provincie nooit erkend.

Voor de Europese Unie is een normalisering van de relaties een conditio sine qua non voor een eventuele toetreding. Kosovo is nog maar een potentiële lidstaat, maar met Servië wordt al sinds 2014 onderhandeld over het lidmaatschap. Vucic toonde zich vrijdag na afloop van zijn contacten in Brussel overtuigd dat zijn land de onderhandelingen tegen 2024 kan afronden en in 2026 kan toetreden.

Von der Leyen hield zich meer op de vlakte en beklemtoonde de nood aan hervormingen. "Na de verkiezingen is er een brede dialoog met alle politieke krachten nodig om vooruitgang te boeken bij de hervormingen die nodig zijn om Servië dichter bij de EU te brengen", tweette ze.

De partij van Vucic boekte zondag een ruime zege bij de parlementsverkiezingen, maar belangrijke oppositiepartijen boycotten de stembusgang, onder meer uit onvrede over de dominantie van de partij van Vucic in de media.