Serviërs verlaten Kosovaarse regering na arrestatie toppoliticus mvdb

27 maart 2018

16u12

Bron: Belga 0 De vertegenwoordigers van de Servische minderheid verlaten de Kosovaarse regering en maken zo mogelijk een einde aan de regeerperiode van premier Ramush Haradinaj. Minderheid-vertegenwoordiger Goran Rakic maakte dit bekend na een een onderhoud met de Servische president Alexander Vucic in Belgrado.

De minderheid zal in de komende maand bovendien het langverwachte "Verbond van Servische Gemeenten" oprichten zonder de Albanese meerderheid in het land, klinkt het nog. Het idee van het verbond werd al vijf jaar geleden in het leven geroepen, maar de regering in Pristina heeft de oprichting ervan steeds verhinderd. De samenwerking moet de rechten van de Serviërs versterken.Door het opstappen van de Serviërs verliest premier Hardinaj zijn meerderheid in het parlement.

Djuric

De beslissing van de minderheid volgt op de arrestatie van toppoliticus Marko Djuric, die in de Servische regering belast is met Kosovo. Volgens de politie bevond de man zich illegaal in Kosovo. Volgens de procedures vragen Servische hoogwaardigheidsbekleders aan Pristina toestemming om zich naar plaatsen te begeven waar de Servische gemeenschap in Kosovo gevestigd is. Djuric had dat ook gedaan, maar had geen toestemming gekregen. De man zelf verklaarde dat hij zich wel aan de regels gehouden had.

"Ontvoering"

De arrestatie van Djuric en zijn adviseur gebeurde onder groot protest van de Servische gemeenschap. President Vucic sprak maandagavond over een "ontvoering" van zijn medewerker door een "terroristische bende".

Tien jaar geleden scheurde het bijna uitsluitend door Albanezen bewoonde Kosovo zich af van Servië. In tegenstelling tot de VS en de meeste EU-landen erkende Servië de Kosovaarse onafhankelijkheid niet. Belgrado aanziet de vroegere provincie, waar voornamelijk in het noorden nog steeds een belangrijke Servische minderheid woont, als Servisch grondgebied.

