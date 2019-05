Servië voert onherroepelijke levenslange celstraf in voor ergste verkrachters en moordenaars kg

21 mei 2019

14u37

Bron: Belga, AP 30 Servië voorziet vanaf vandaag een levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van genadeverlening voor sommige misdaden. Het land stoort zich daarbij niet aan de ongerustheid vanwege de Europese Unie en de Raad van Europa.

Levenslang vervangt in het Servische strafrecht voortaan de maximale straf van veertig jaar opsluiting die rechtbanken in het Balkanland tot nu toe konden uitspreken. De algemene regel is dat levenslang veroordeelden hun zaak na 27 jaar herbekeken kunnen zien, maar dit geldt voortaan niet meer in het geval van het verkrachten en vermoorden van kinderen, zwangere vrouwen en hulpelozen.



De nieuwe wet voorziet ook levenslang, maar met de mogelijkheid van genade na 27 jaar, voor misdaden als volkerenmoord en andere oorlogsmisdaden, politieke moorden, georganiseerde misdaad en het in gevaar brengen van de grondwettelijke orde en veiligheid. Voorheen stond daarop tot veertig jaar cel.

Kritiek

De herziening van de wet kan rekenen op kritiek in eigen land en van daarbuiten, onder meer van de Europese Commissie en de Raad van Europa. Europese regelgeving voorziet dat levenslang ook de mogelijkheid moet bieden de straf na een bepaalde tijd te herzien.



Volgens persagentschap AP zou de nieuwe wet er zijn gekomen als gevolg van een petitie, die werd opgestart door een vader wiens tienerdochter werd verkracht en vermoord in 2014.