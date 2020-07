Servië gaat opnieuw in lockdown HAA

07 juli 2020

20u02

Bron: DPA 0 Door een stijgend aantal nieuwe Covid-19-besmettingen en -sterfgevallen, zal Servië in het weekend terugkeren naar een lockdown en opnieuw andere beperkingen introduceren. Dat heeft president Aleksandar Vucic gezegd.

"Alle ziekenhuizen in Belgrado zijn bijna vol", zei hij op televisie . "Met name Belgrado is van cruciaal belang, en daar zijn de cijfers erg slecht."

"We kiezen voor een avondklok in het weekend, van vrijdag tot en met maandag", zei Vucic. Bijeenkomsten van meer dan vijf mensen zijn vanaf woensdag verboden, zowel in afgesloten ruimtes als daarbuiten. Eerder op de dag meldde Servië 13 doden per dag, de hoogste dagelijkse tol sinds de pandemie begon. Het rapporteerde ook 299 nieuwe coronavirusgevallen.

De stijgende aantallen komen ongeveer acht weken na het opheffen van antivirusbeperkingen, die tot de strengste behoorden in Europa. Sinds het weekend zijn maskers verplicht in afgesloten openbare ruimtes.

Servië telde vandaag iets minder dan 3.000 geregistreerde actieve gevallen en 110 patiënten in kritieke toestand. Het totale dodental bedroeg 330.

