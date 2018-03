Serveerster helpt oudere man in nood. Op haar volgende werkdag wordt ze verrast door fantastische geste TTR

Bron: Mirror 0 Heel wat jongeren klussen in het weekend bij om extra zakgeld te verdienen. Zo ook de 18-jarige Evoni Williams die in een snackbar werkt in Houston in de Verenigde Staten. Ze werkt vaak lange dagen om haar droom waar te maken: studeren aan de universiteit. Haar ouders hebben het financieel immers niet makkelijk. Wanneer ze een 78-jarige man in nood helpt, wacht haar de volgende dag een grote verrassing op het werk.

Een oudere man, die langskwam om een hapje te eten, had de grootste moeite om zijn wafel op te eten. Evoni merkte meteen op hoe de handen van de man bibberden, waardoor hij zijn eten maar moeilijk kon snijden. Zonder enige twijfel en met een grote glimlach vroeg ze aan de man of ze hem misschien kon helpen.

Laura Wolf, de eigenares van de snackbar, legde de mooie daad op beeld vast. "Ze nam zijn bord en begon zijn vlees in stukjes te snijden", schrijft Laura Wolf. “Op het eerste gezicht lijkt dit misschien weinig, maar voor hem was dat zeker een grote hulp. Ik ben dankbaar om dit hulpvaardig gebaar te zien tijdens het begin van mijn werkdag, terwijl al de rest in de wereld zo negatief lijkt.”

Geldgebrek

Toen Evoni achttien werd, wist ze dat ze naar de universiteit wilde. Haar ouders hebben het echter niet erg breed, waardoor ze onmogelijk de studie van hun dochter konden betalen. Toch wilde Evoni haar droom niet opgeven, dus begon ze te werken als serveerster. Hoewel ze het soms moeilijk had om haar job als serveerster te combineren met haar studies, gaf Evoni nooit op.

De foto, die intussen al meer dan 40.000 keer gedeeld werd op Facebook, werd ook opgemerkt door de Texas Southern University School. Om Evoni te belonen voor haar hartverwarmende daad gaf de universiteit haar 16.000 dollar cadeau. Zo zou ze even vrijaf kunnen nemen op het werk, zodat ze zich beter op haar studie kan focussen.

De 18-jarige is ontzettend dankbaar voor de fantastische geste, maar vindt het naar eigen zeggen doodnormaal dat ze de oudere man heeft geholpen. “Toen ik het zag, was het iets wat ik voor iedereen zou gedaan hebben", vertelt ze aan de Amerikaanse krant Houston Chronicle.