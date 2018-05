Serieuze problemen met de Eurofighter bij Duitse luchtmacht jv

05 mei 2018

11u24

Bron: dpa 1 De Duitse luchtmacht wordt geconfronteerd met serieuze problemen bij zijn vloot van 128 gevechtsvliegtuigen van het type Eurofighter. Slechts een handvol toestellen zou gevechtsklaar zijn.

Het ministerie van Defensie werd in maart vorig jaar al op de hoogte gebracht van verwachte vertragingen bij de aanvoer van reserveonderdelen door enkele leveranciers, aldus een woordvoerder van Defensie. Maar nu zei de voorzitter van de parlementaire commissie Defensie, Wolfgang Hellmich, zelfs dat de problemen "veel groter waren dan gedacht".

Eerder deze week schreef Spiegel Online dat door technische problemen met het zelfbeschermingssysteem van de Eurofighter slechts tien toestellen de lucht in mogen. Ontoereikende militaire paraatheid kan de Duitse verplichtingen in NAVO-verband in het gedrang brengen, aldus Der Spiegel.

Berlijn stelt 82 gevechtsvliegtuigen van dit type ter beschikking van de NAVO voor crisissituaties. De Duitse luchtmacht heeft de problemen toegegeven, maar wil geen concrete cijfers geven omdat dit onder de geheimhoudingswet valt. Volgens een woordvoerder wordt er naar een oplossing gezocht.

