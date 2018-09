Serieuze klap voor Merkel: vertrouweling verliest stemming fractievoorzitterschap

25 september 2018

Volker Kauder, één van de vertrouwelingen van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en al 13 jaar de fractievoorzitter van de CDU/CSU in de Bondsdag, heeft verrassend de stemming over de verlenging van zijn voorzitterschap verloren. Het resultaat is een serieuze klap voor Merkel.