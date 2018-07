Seriemoordenaar verwekt kind bij veertig jaar jongere vriendin: "Hij beweert meer dan honderd meisjes gewurgd te hebben, maar ik heb geen schrik van hem" Sven Van Malderen

09 juli 2018

18u28

Bron: The Mirror 0 Een van de ergste seriemoordenaars ter wereld heeft een kind verwekt bij zijn veertig jaar jongere vriendin Elena. Officieel kreeg Sergey Tkach (65) levenslang voor 37 moorden, maar zelf beweert hij meer dan honderd vrouwen en meisjes om het leven gebracht te hebben. Zijn jongste slachtoffer zou amper acht jaar oud geweest zijn. Het opmerkelijke koppel duikt op in 'Inside The World's Toughest Prisons', een documentaire die momenteel te zien is op Netflix.

De Russische psychopaat kon 25 jaar lang ongestoord zijn gangen gaan in Oekraïne. Als voormalige agent wist hij perfect zijn sporen uit te wissen. Maar liefst vijftien onschuldigen belandden door zijn toedoen in de cel, een van hen zou vanwege de schaamte zelfmoord plegen.

Elena (25) zag hem voor het eerst op tv en raakte volledig geobsedeerd. Ze stuurde hem geparfumeerde brieven, begon hem te bezoeken in de gevangenis en in 2015 volgde er zelfs een huwelijk. Negentien maanden geleden werd hun dochter Elizaveta geboren, een gevolg van het aparte gevangenisregime in Oekraïne.

Keukenmessen

Zo mag Elena bijvoorbeeld om de twee maanden drie dagen bij hem 'logeren'. Opgesloten in een appartement weliswaar, maar toch... Vrezen voor haar veiligheid doet ze niet, ook al liggen er keukenmessen zomaar voor het grijpen. "Ik voel me niet schuldig, ik heb die misdaden toch niet begaan", klinkt het uit haar mond. "Natuurlijk zou ik niet willen dat mij zoiets overkomt. Wie aan mijn familie komt, zal er niet goed van zijn. Maar ik heb niets misdaan."

De seriemoordenaar kreeg zijn definitieve straf te horen in 2008. "Toen ik dat interview met hem zag, voelde ik me meteen aangetrokken. Ik wilde een gesprek, ik wilde hem beter leren kennen. Toen bleek dat ik zwanger was, voelde ik me ontzettend gelukkig. We wilden die baby allebei zo graag. Elizaveta is in Rusland geboren, jammer genoeg verbieden de autoriteiten dat ik haar meeneem naar Oekraïne." Ook van haar eigen ouders krijgt Elena de nodige tegenkanting, ze wilden zelfs dat ze ontzet zou worden uit haar ouderlijke macht.

Bewijslast vervalst

Tkach had in 1979 zijn C4 gekregen omdat hij als agent bewijslast vervalst had. Een jaar later startte hij zijn rooftocht op jonge meisjes: nadat hij hen eerst gewurgd had, vergreep hij zich meestal aan hun lijk. In 2005 liep hij tegen de lamp omdat hij schaamteloos de begrafenis van een van zijn slachtoffers bijgewoond had.

Tkach wilde eerst zelf de doodstraf, maar daar is hij al lang van afgestapt. "Ik wil liefde kunnen geven aan mijn dochter en mijn vrouw", klinkt het.

"Hannibal Lecter-achtige kooi"

Tkach en Elena duiken op in 'Inside The World's Toughest Prisons', een documentaire die momenteel te zien is op Netflix. De presentatie is in handen van Raphael Rowe, een journalist die naar eigen zeggen twaalf jaar lang onterecht in de cel gezeten heeft voor de moord op een kapper. "Dit interview joeg me de stuipen op het lijf", klinkt het. "Ik mocht voor het eerst met hem praten in een Hannibal Lecter-achtige kooi. Hij zag eruit als een lieve opa, maar zijn antwoorden klonken koud en klinisch."

"Dat is de wet"

Ook in hun 'liefdesstulpje' mocht Rowe beelden schieten. "Elena maakte me duidelijk dat de reportageploeg enkel uit mannen mocht bestaan. Een vrouw was niet welkom, niemand anders mag een oogje op hem krijgen. Ze domineerde ook het gesprek en leek bijzonder hard te genieten van de aandacht die hij haar gaf. Vreemd allemaal. Waarom mag iemand die zo'n vreselijke misdaden gepleegd heeft twee nachten en drie dagen opgesloten blijven bij een dame? Misschien komt ze er op een dag niet meer levend uit. Natuurlijk heb ik die vraag ook gesteld. 'Dat is nu eenmaal de wet', luidde het antwoord."

"Vrouwen zijn de schuld van alles"

Van die jaloezie had Elena eerder ook al blijk gegeven in de Oekraïense media. "Als een van zijn exen me durft benaderen, zal ze niet lang meer leven", klonk het toen. "Ik sta niet toe dat een vrouw in zijn buurt komt, ik ben heel jaloers ingesteld. Dames die het goed bedoelen, hebben schrik van hem. Prima, dat betekent dat ik minder competitie heb."

Tkach maakt zich in de reportage ook vrolijk omdat ze "elkaar nu als een vrij koppel kunnen knuffelen en kussen". Spijt van zijn daden heeft hij echter allerminst. "Vrouwen zijn de schuld van alles", klonk het toen hij weer alleen in zijn cel zat. "Dat ik er dertig gedood heb? Ja, en dan? Ik ben niet in beroep gegaan tegen mijn straf."

"Hij zal ooit vrijkomen"

Cipiers checken tijdens de bezoekjes bijna om het uur of Elena nog in leven is. Een mens zou voor minder angstvisioenen krijgen, maar zij vindt die paniekzaaierij allemaal sterk overdreven. "Natuurlijk heb ik geen schrik van hem. Ik geloof trouwens niet dat hij meer dan honderd mensen vermoord heeft, volgens mij zijn het er veel minder."

Tkach had al vier kinderen uit vorige huwelijken, maar Elena wil hem zelf graag ook drie nakomelingen schenken. Intussen blijft de jongedame haar stinkende best doen om hem uit de gevangenis te krijgen. Ze droomt nog van een toekomst samen aan het Baikalmeer. "Hij zal ooit vrijkomen. Zijn leeftijd, zijn gezondheid en de aanwezigheid van kinderen spelen in zijn voordeel. Ik hou van hem. Ik ben er zeker van dat alles uiteindelijk goed zal komen. Hij is onschadelijk geworden, ik ben nu de gevaarlijke."