Seriemoordenaar jankte slachtoffers ziekelijke woorden in na verkrachting



Joeri Vlemings

01 juli 2018

14u31

Bron: news.com.au 3 De vermeende Golden State Killer, Joseph James DeAngelo (72), wordt verdacht van twaalf moorden en 51 verkrachtingen. Zelf een ex-agent, slaagde hij erin meer dan veertig jaar lang uit de handen van de arm der wet te blijven. 'Dankzij' zijn modus operandi, maar die deed hem uiteindelijk ook de das om. Er zijn nu meer details over bekend geraakt.

De zogenaamde Golden State Killer sloeg toe in de jaren 70 en 80 van vorige eeuw. Verantwoordelijk voor minstens twaalf moorden, meer dan 50 verkrachtingen en zeker 120 diefstallen. Hij zou de - enige - man zijn achter drie opeenvolgende periodes van criminele activiteiten, die destijds aangeduid werden met drie bijnamen voor de vermeende misdadigers: Visalia Ransacker, East Area Rapist en Original Night Stalker. Maar de modus operandi blijkt nu te wijzen op een en dezelfde dader. DNA-onderzoek leidde na meer dan veertig jaar uiteindelijk naar de nu 72-jarige Joseph DeAngelo, een ex-agent en Navy-veteraan. "Hij verstopte zijn sporen goed", zei speurder Paul Holes, "maar waar hij geen rekening mee hield was DNA-technologie."

Schrijfster Michelle McNamara noemde de seriemoordenaar in haar boek I'll be Gone in the Dark de 'Golden State Killer'. Iedereen was bang van hem destijds. "Hij terroriseerde de hele gemeenschap", zei FBI-agent Marcus Knutson in 2016. De Golden State Killer bond vrouwen vast, verkrachtte ze en bleef ze nadien nog jaren stalken met wansmakelijke telefoontjes.

Een ander opvallend kenmerk was dat hij na de verkrachting in snikken uitbarstte en in een hoog kinderstemmetje stamelde: "Mammie, ajb, help mij. Het spijt me, mammie. Ik wil dit niet doen, mammie". Een slachtoffer getuigde dat hij toen een tijdje verdween, weer terugkwam en de vrouw opnieuw begon te verkrachten om nadien opnieuw dezelfde woorden te snikkend te prevelen.

Hij had nóg een zinsnede die hij gebruikte na zijn afschuwelijke misdaden: "Ik haat je, ik haat je, ik haat je, Bonnie". Volgens sommige speurders zei hij 'Connie'. In het eerste geval zou de seriemoordenaar het hebben gehad over Bonnie Jean Colwell (67), zijn verloofde die hem destijds nog voor hun nakende huwelijk - aangekondigd in de krant in mei 1970 - liet zitten voor een rijke boekhouder. Volgens psychiatrische experts heeft dat, samen met zijn al snel ongelukkige huwelijk drie jaar later met Sharon Huddle, mogelijk zijn gewelddadig crimineel leven in gang gezet.

Connie is Constance Ryland Perry, de jongere al overleden zus van DeAngelo. Toen hij amper zeven was, zou DeAngelo hebben gezien hoe twee vliegeniers zijn kleine zusje verkrachtten in een leegstaand gebouw, waar de twee aan het spelen waren. Ook dat trauma kan de trigger van zijn eigen verkrachtingen en moorden geweest zijn.

'Mammie' was zijn dominante moeder Kathleen Louise Bosanko. Ze had vier kinderen, onder wie Joseph, met sergeant Joe DeAngelo sr. Ze scheidden later en Kay hertrouwde met Jack Bosanko.

De zogenaamde Visalia Ransacker begon in april 1974 met inbraken in huizen en ging door tot december het jaar erop. DeAngelo was op dat moment politieagent in Exeter. Tussen 1976 en 1979 werkte hij bij het politiekorps van Auburn bij Sacramento. Dat was de periode dat de East Area Rapist (EAR) vrouwen verkrachtte. DeAngelo werd in 1979 bij de politie ontslagen voor winkeldiefstal.

Vanaf oktober 1979 tot 1981 begon de Original Night Stalker aan zijn wrede verkrachtings- en moordparcours. Het eerste koppel dat hij aanviel, liet hij in leven. De slachtoffers konden de buren verwittigen, waardoor de crimineel op de vlucht moest. Nadien maakte hij al zijn slachtoffers af. In 1981 hield de golf van geweld op, met nog een eenmalige verkrachting en moord in 1986.