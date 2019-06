Seriemoordenaar in VS gelinkt aan zestig doden, 79-jarige spreekt zelf over meer dan 90 slachtoffers TT

08 juni 2019

07u05

Bron: ANP 0 Een Amerikaanse seriemoordenaar wordt door de openbaar aanklager in Texas gelinkt aan zestig moorden. Die zouden volgens het onderzoek zijn gepleegd in veertien verschillende staten, meldt aanklager Bobby Bland.

De 79-jarige Samuel Little zit al een levenslange gevangenisstraf uit voor drie moorden. De autoriteiten brachten hem eerder al in verband met 34 doden. Little verleent volgens CNN de onderzoekers uit de verschillende staten zijn medewerking en zegt zelf minstens negentig mensen te hebben vermoord.

De slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen die in de prostitutie zaten of drugsverslaafd waren. De FBI heeft eerder portrettekeningen van meerdere vrouwen vrijgegeven, die Little zelf van zijn vermeende slachtoffers heeft geschetst. De politiedienst hoopt op die manier de vrouwen te kunnen identificeren en een aantal cold cases op te kunnen lossen.

