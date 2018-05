Seriemoordenaar 'Golden State Killer' officieel beschuldigd van 12 moorden HA

Bron: DPA 2 Joseph James DeAngelo, een voormalige Amerikaanse politieman die ervan verdacht wordt een seriemoordenaar te zijn, is intussen al in beschuldiging gesteld voor twaalf moorden. De 'Golden State Killer' pleegde de feiten in de jaren zeventig en tachtig in de staat Californië.

Uit documenten die gisteren vrijgegeven werden door de gerechtelijke autoriteiten in Santa Barbara moet de 72-jarige DeAngelo zich verantwoorden voor vier bijkomende moorden. Hij was al in beschuldiging gesteld voor acht andere. Wanneer het proces zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

De voormalige agent slaagde er jarenlang in uit handen van politie te blijven. Die is al naar hem op zoek sinds hij zijn eerste feiten pleegde in 1976. DeAngelo wordt ervan verdacht achter 50 verkrachtingen en 12 moorden te zitten in de jaren zeventig en tachtig. Hij verraste zijn slachtoffers meestal in hun slaap en verkrachtte de vrouwen terwijl hun partner vastgebonden was en moest toekijken.