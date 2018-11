Seriemoordenaar Fourniret staat dinsdag opnieuw terecht voor moord RPM

11 november 2018

15u11

Bron: Belga 0 De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret (76) staat dinsdag opnieuw terecht voor moord. Het gaat om de enige feiten met 'criminele ingeving' die hij pleegde: de moord op een vrouw in 1988 waardoor hij de buit van een gangsterbende kon bemachtigen. Met dat geld kocht hij verschillende eigendommen, waar lichamen gevonden werden van zijn latere slachtoffers.

De man, bijgenaamd het 'monster van de Ardennen', moet van dinsdag tot vrijdag verschijnen voor het hof van assisen in Yvelines, ten oosten van Parijs. Ook zijn ex, Monique Olivier, staat terecht voor medeplichtigheid aan de moord. De zaak gaat over de moord op Farida Hammiche, een vrouw die op 30-jarige leeftijd vermist werd. Zij was de echtgenote van Jean-Pierre Hellegouarch, een overvaller met wie Fourniret de cel gedeeld had toen hij voor zedenfeiten in de gevangenis zat.

Fourniret bekende dat hij de vrouw wurgde en doodstak met een bajonet nabij Clairefontaine (Yvelines, regio Parijs). Het lichaam zou in de buurt begraven zijn, maar werd nooit teruggevonden.

Buit opgraven

De vrouw nam contact op met Fourniret in 1988 nadat hij op vrije voeten kwam, op vraag van haar man. Hij moest haar helpen met het opgraven van de buit van een bende overvallers, 'de bende van de pruiken', op een kerkhof in Val-d'Oise. Daarvoor werd hem 500.000 Franse frank beloofd. Haar man, Hellegouarch, had van een Italiaanse medegedetineerde gehoord dat de kist er lag. Die was de gevangenis ontsnapt met een lid van de gangsterbende en had diens vertrouwen gewonnen.

Volgens het onderzoek ging het om een kist met 20 kilogram aan goudstaven en goudmunten, een deel van de buit van verschillende bankovervallen in de periode 1981-1986 in Parijs. Eenmaal opgegraven verstopten Fourniret en Hammiche de buit bij haar thuis. Fourniret lokte de vrouw later in de val en vermoordde haar om de buit voor zich te kunnen houden, zei hij later aan de speurders. Met het geld kocht hij het kasteel van Sautou en een huis in het Belgische Sart-Custine, alsook twee wagens. De rest van de buit vonden de speurder later terug, begraven in de tuin in Sart-Custinne.

Fourniret zit na zijn veroordeling in 2008 een levenslange celstraf uit voor ontvoering, verkrachting en de moord op zeven meisjes en vrouwen, onder wie de Belgische Elisabeth Brichet (12). Bij zijn bekentenis in 2004 gaf hij ook de moord op Farida Hammiche toe. Begin dit jaar bekende hij ook de moord op de Britse Joanna Parrish (20) en Marie-Angèle Domèce (19).