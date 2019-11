Seriemoordenaar Fourniret officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens dood 9-jarige Estelle ADN

27 november 2019

18u39

De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret is vandaag in staat van beschuldiging gesteld wegens "ontvoering en opsluiting gevolgd door de dood" in de zaak van de verdwijning van Estelle Mouzin in 2003. Dat is uit gerechtelijke bron vernomen.

Fourniret werd deze namiddag bijna drie uur lang ondervraagd op de rechtbank van Parijs. Zijn advocaten wensten achteraf geen verklaringen af te leggen.

Alibi weerlegd

Estelle Mouzin was in januari 2003 op negenjarige leeftijd in het Franse Guermantes verdwenen toen ze terugkeerde van school. Fourniret was in het verleden al vaker in beeld gekomen als verdachte. Maar die verdenkingen konden nooit hard worden gemaakt, onder meer omdat de seriemoordenaar zich op de dag van de feiten op een andere plaats zou hebben bevonden. Fourniret zou die dag vanuit zijn woning in het Belgische Sart-Custinne, 250 kilometer verderop, naar zijn zoon hebben gebeld om hem een gelukkige verjaardag te wensen. Die verklaring werd ook ondersteund bij onderzoek naar zijn telefonische data.

Maar Monique Olivier, de ex-vrouw van Fourniret, gaf vorige donderdag tijdens een drie uur durende ondervraging toe dat het telefoongesprek dat Fourniret een alibi verschafte, eigenlijk door haar werd gepleegd. Ze zou het telefoongesprek op 9 januari 2003 gevoerd hebben op vraag van Fourniret, die op dat moment niet bij haar was.

Levenslang

Fourniret, bijgenaamd het "monster van de Ardennen", werd in 2008 al tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, verkrachting en de moord op zeven meisjes en vrouwen, onder wie de Belgische Elisabeth Brichet (12). Vorig jaar bekende hij ook nog de moord op de Britse Joanna Parrish (20) en Marie-Angèle Domèce (19), die allebei in het begin van de jaren negentig verdwenen waren in het Franse departement Yonne.