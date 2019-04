Seriemoordenaar die 93 moorden bekende, maakt tekeningen van slachtoffers ttr

05 april 2019

Bron: nyp 0 buitenland De 78-jarige seriemoordenaar Samuel Little, die 93 moorden in verschillende Amerikaanse staten bekende, maakte opnieuw tekeningen van zijn slachtoffers. De FBI heeft zijn tekeningen vrijgegeven in de hoop dat de slachtoffers alsnog geïdentificeerd kunnen worden. Het lijkt erop dat Little de geschiedenisboeken kan ingaan. Als waar is dat de man meer dan negentig vrouwen om het leven bracht, dan is hij een van de grootste seriemoordenaars ooit in de Verenigde Staten.

Little pleegde de eerste moorden tussen 1970 en 1982. Daarna volgde een nieuwe reeks moorden tussen 1989 en 2005. De man wurgde zijn slachtoffers, waarna hij hun levenloze lichamen dumpte in een bos. Zijn slachtoffers waren allemaal alcohol- en drugsverslaafden, daklozen en prostituees. Ze werden vaak maanden later als vermist opgegeven - als ze al door iemand gemist werden - waardoor Little al die tijd onder de radar bleef.

Pas in 2012 liep hij tegen de lamp. Vanuit zijn cel in Texas bekende de koelbloedige moordenaar maar liefst 93 moorden. Intussen kon de politie 36 zaken oplossen, maar verschillende slachtoffers werden nog niet geïdentificeerd. Op verzoek van de FBI maakte de seriemoordenaar sinds februari verschillende portretten van zijn slachtoffers. Gisteren verspreidden de speurders opnieuw enkele schetsen van de beruchte crimineel, die zijn slachtoffers met krijt, pastelpotloden en aquarelverf vastlegde zoals hij ze zich herinnerde.

Eerder bleek al dat Little over een zeer goed geheugen beschikt. Onderzoeker Michael Mongeluzzo, een speurder uit Florida, zei aan The New York Times dat hij het “angstaanjagend” vond hoeveel specifieke details de seriemoordenaar zich kon herinneren van de moord op de 20-jarige Rosie Hill in 1982. Opvallend: ook de moord op de 24-jarige Melissa Thomas in 1996 staat gedetailleerd in het geheugen gegrift van Little. De seriemoordenaar kent nog altijd de straten en de bars van Opelousas, het dorpje waar hij Thomas ontmoette, en hij wist nog precies waar het kerkhof lag, de plaats delict.

Zijn moorden zijn ingegeven door seksuele motieven. Toch reageert Little misnoegd als iemand hem een verkrachter noemt. “Hij krijgt zijn seksuele voldoening tijdens het wurgen”, zei Beth Silverman, de openbare aanklaagster tijdens het proces in Los Angeles.

Voor hij in 2014 voor de rest van zijn leven achter tralies belandde voor de moord op drie vrouwen in Californië in de jaren tachtig, had hij in totaal al 10 jaar in de cel doorgebracht, voor verschillende misdrijven, waaronder aanranding en inbraak. Little zit zijn celstraf uit in de gevangenis van Texas.