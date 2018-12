Seriemoordenaar bekent 90 moorden Redactie

14 december 2018

22u11

Bron: KameraOne 0

De 78-jarige seriemoordenaar Samuel Little heeft bekend dat hij negentig mensen heeft vermoord. Dat deed hij in twintig verschillende staten. Gisteren gaf hij bijvoorbeeld nog toe dat hij in 1994 een vrouw wurgde. Little zit al een levenslange celstraf uit voor de moord op twee vrouwen in de jaren 80.