Separatisten verliezen meerderheid in Catalaans parlement

09 oktober 2018

21u22

Bron: Belga 0 De separatistische coalitie in Catalonië heeft vandaag haar meerderheid verloren door onderlingen ruzies.

De coalitie bestaat uit de links-republikeinse ERC en de JuntsxCat van de afgezette en naar België gevluchte minister-president Carles Puigdemont. De partijen liggen echter al maanden overhoop over de vraag wat ze moeten doen met diens parlementszetel en die van andere gevluchte of gevangen gezette separatistische politici.

De meer gematigde ERC had ermee ingestemd dat er voor haar geschorste volksvertegenwoordigders vervangers zouden komen, terwijl de coalitiepartner dat weigerde. JuntsxCat wil immers dat haar vier mandatarissen nog kunnen blijven stemmen, maar dat kan niet volgens de regels van het parlement.

Vandaag sloot de ERC zich dan bij de oppositie aan, om te vermijden dat de stemmen van haar geschorste mandatarissen regionaal parlementsvoorzitter Roger Torrent van de ERC aan gerechtelijke vervolging zouden kunnen blootstellen omdat hij de regels niet volgen.

Doordat nu de vier stemmen van JuntsxCat geblokkeerd zijn, zijn de partijen die de coalitie van minister-president Quim Torra dragen in de minderheid gesteld. Zij beschikken over slechts 61 van de 135 zetels in het Catalaanse parlement.

De oppositie dringt aan op vervroegde regionale verkiezingen.

