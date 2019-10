Separatisten op Corsica kondigen terugkeer aan: Frans parket opent terreuronderzoek HR

01 oktober 2019

11u57

Bron: Belga 2 Buitenland Het antiterreurparket van Parijs voert een onderzoek naar de aankondiging van de heropstart van het Corsicaanse nationale bevrijdingsfront FLNC. Die aankondiging van de heropstart werd gedaan door vijf gemaskerde mannen, zo meldt de procureur van Corsica.

Corsica was lange tijd het decor van geweld. In 2014 legde het FLNC de wapens neer. De FNLC was als deel van de versplinterde separatistische scène 40 jaar actief op het Franse eiland. Corsica werd steeds weer door aanslagen opgeschrikt. De doelwitten waren daarbij vooral villa's van rijke Fransen. Tegelijkertijd werden bij aanslagen ook veel mensen doodgeschoten, vermoedelijk in opdracht van maffiabendes.

De vijf gemaskerde mannen hielden een persconferentie, enkel voor het lokale krant Corse-Matin. Daarin lieten ze onder meer weten dat ze een verbod willen opleggen aan niet-Corsicanen om vastgoed te kopen op het eiland en dat ze quota willen invoeren op het toerisme. Dat allemaal “om het Corsicaanse volk te redden”.

Het parket voert een onderzoek naar terroristische bendevorming. “Zelfs de groten zijn ooit klein geweest, dus wordt deze actie heel serieus genomen.”