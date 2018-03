Separatisten blokkeren straten na arrestatie Puigdemont TTR

27 maart 2018

12u37

Bron: Belga 3 In Barcelona hebben aanhangers van de separatistische voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont verschillende straten geblokkeerd. Ze protesteren zo tegen de arrestatie van Puigdemont in Duitsland. Gisteren vond ook al een woelige betoging plaats, die 50.000 mensen op de been bracht.

Militanten van de radicale groep Comitès de Defensa de la República (CDR) hielden het verkeer tegen op verschillende wegen en snelwegen en op de Diagonal, een van de belangrijkste straten in Barcelona. Ze hadden spandoeken bij waarmee ze de "vrijheid" eisen voor "politieke gevangenen". Naast Puigdemont zitten ook verschillende andere separatistische politici in Spanje in voorarrest.

CDR riep ook op tot een "algemene staking" om 18.00 uur op de Placa de Joan Peiro in de zuidelijke wijk Sants. Gisteren hadden de militanten al aangekondigd een cyclus van "permanente" protestacties te lanceren.

Gisteren kwamen ook al 50.000 mensen op straat om te betogen tegen de arrestatie van Puigdemont zondag in Duitsland. Het kwam tot botsingen tussen sommige betogers en de politie. Er raakten meer dan 50 mensen gewond, onder wie ook 8 agenten, en er werden ook zeker 4 betogers opgepakt.