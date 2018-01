Separatist Roger Torrent nieuwe parlementsvoorzitter van Catalonië Redactie

Bron: Belga 0 AFP Roger Torrent van de linkse partij ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) is tot nieuwe parlementsvoorzitter verkozen. Het parlement van Catalonië dat door de onafhankelijkheidsgezinden wordt gedomineerd, is vandaag bijeengekomen. Dat is voor het eerst sinds de stemming van een unilaterale onafhankelijkheidsverklaring. Eind oktober ontbond de Spaanse overheid het Catalaanse parlement., dat vandaag Roger Torrent van de linkse partij ERC tot voorzitter van het nieuwe regioparlement verkoos. De 38-jarige politicus haalde het vandaag met de hulp van de separatistische partijen.

Op de constituerende vergadering in Barcelona waren 127 van de in totaal 135 afgevaardigden aanwezig. Drie separatistische politici zitten in voorlopige hechtenis, vijf anderen -onder wie ex-regeringsleider Carles Puigdemont- bevinden zich in Brussel om hun arrestatie te ontlopen.

Kan Puigdemont opnieuw premier worden?

Torrent, de vroegere burgemeester van het Catalaanse stadje Sarriá de Ter, moet nu belangrijke beslissingen nemen. Het gaat er vooral om of Puigdemont ook bij afwezigheid opnieuw tot regionaal minister-president kan verkozen worden. De voorstanders van de onafhankelijkheid hadden bij de nieuwe verkiezingen op 21 december opnieuw een meerderheid afgedwongen.

De beide grootste separatistische partijen -de Junts per Catalunya en de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)- zijn het eens geworden om de 55-jarige Puigdemont als kandidaat te steunen. De eerste stemming zou op 31 januari tijdens de plenaire zitting moeten plaatsvinden.

Videoconferentie

Puigdemont had eerder al aangekondigd dat hij zijn regeringsprogramma op het eind van de maand via een videoconferentie zal voorstellen of zich door een vertegenwoordiger zal laten vervangen. De centrale regering in Madrid, die de regio onder curatele heeft geplaatst, zal in dat geval naar het hooggerechtshof trekken. Ze wil koste wat het kost voorkomen dat Puigdemont opnieuw aan de macht komt.

AFP De in Brussel verblijvende Carles Puigdemont is opnieuw als regionaal minister-president naar voren geschoven.

